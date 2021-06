López Miras lamenta que las medidas "impuestas" por el Gobierno de España suponen un "paso atrás"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este jueves se ha celebrado con carácter extraordinario en Cartagena, López Miras ha reconocido que ha sido un año "complicado" en el que la pandemia "se ha convertido en una constante diaria" en la que todas sus decisiones y actividad de un millón y medio de murcianos "han estado marcadas por la lucha contra el virus o por las limitaciones que esto ha provocado".

"Hoy, afortunadamente, estamos más cerca del final de esta guerra que hemos librado contra el virus los últimos 16 meses", según el presidente autonómico, quien destaca que las últimas decisiones del Comité Covid "así lo han demostrado". Ha recordado que, durante un año, la Región "ha hecho enormes sacrificios a todos los niveles" y muchos negocios "se han resentido de algunas medidas y, aún así, han comprendido que lo primero era la vida y después la economía".

"Gracias a ese enorme trabajo y a la responsabilidad de los ciudadanos de la Región de Murcia, hoy podemos decir que somos una de las comunidades autónomas más seguras de toda España", según López Miras, quien ha reconocido que no ha sido un camino "fácil" pero las medidas "han funcionado" y permiten a la Región afrontar un verano con medidas "flexibilizadas".

A su juicio, lo que no es de "recibo" y no entiende es que "el mismo Gobierno central que lleva un año desaparecido y al margen de la gestión de la pandemia, que ha delegado sin miramientos la pandemia en las comunidades autónomas, aparezca ayer a imponer unas medidas sin ni siquiera" haber escuchado a las autonomías.

Ha reprochado que el Gobierno de España tome estas medidas, "como siempre, sin consenso, sin diálogo y sin tener en cuenta a los que hemos estado en primera línea de lucha contra la pandemia". En este sentido, ha aclarado que la Región de Murcia "no está de acuerdo" con estas medidas, tal y como puso de manifiesto este miércoles.

"Queremos acuerdos de país, decisiones conjuntas, pero así no", según López Miras, quien lamenta que "no hay ni coogobernanza ni trabajo coordinado". De hecho, señala que muchas de las medidas que pretende "imponer" el Gobierno central suponen un "paso atrás" para la hostelería y para la celebración de espectáculos respecto a lo ya aprobado por el Comité Covid de la Región de Murcia a instancias de sus expertos sanitarios.

Ha recordado que son sectores que "han sufrido, que se han sacrificado para llegar hasta este momento en condiciones favorables y que, por cierto, o ha recibido ningún céntimo del Gobierno central". "No estamos de acuerdo, no nos parece justo y así lo hemos dejado constar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud", ha remarcado.

López Miras ha afirmado que "toca seguir siendo prudentes" pero también "ir recuperando, poco a poco, la normalidad". Así, ha destacado que la Región está "preparada" para acoger de nuevo a los turistas, "a quienes nos visitan, a quienes contribuyen de forma notable a la recuperación de nuestra economía y de muchos puestos de trabajo, también con prudencia".

Ha señalado que este mes vuelven los cruceros a Cartagena, y eso es "un motivo de enorme alegría" que espera que vaya acompañado también "de la necesaria responsabilidad por parte de todos, especialmente de quien debe velar por la seguridad en las fronteras exteriores".

"Confío sinceramente en que los puertos tengan mejor suerte, en este sentido, que los aeropuertos", según López Miras, quien ha asegurado que, en lo que compete al Gobierno regional, seguirá haciendo "aquello que nos indican los profesionales sanitarios, los servicios de epidemiología y Salud Pública".

"Seguiremos demandando una mayor coordinación entre las regiones para evitar la confusión de los ciudadanos y para hacer eficaces las decisiones que se han tomado", según López Miras, quien ha ensalzado la colaboración entre el Gobierno murciano y el Ayuntamiento de Cartagena, que en este sentido "ha sido total". Por ello, ha agradecido a la alcaldesa y a su Equipo de Gobierno "su lealtad institucional".

López Miras ha destacado que la evolución epidemiológica es "favorable" y la Región está descendiendo a niveles de agosto en cuanto a la hospitalización y en cuanto a los fallecidos. "Eso sí, todavía debemos estar ocupados en la gestión de la pandemia, estableciendo algún tipo de restricciones auque cada vez iremos flexibilizándolas más".

El proceso de vacunación avanza como estaba previsto, con más del 90% de los mayores de 60 años con, al menos, una dosis administradas. Además, el 60% de los mayores de 50 años también la han recibido y este viernes empieza la vacunación de las personas con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años.

"Creemos que la evolución está siendo positiva, siempre desde la prudencia, y por eso no entendemos la actitud ayer del Gobierno central intentando imponer unos criterios que no atienden a la situación epidemiológica y que no son flexibles", ha aseverado.

A su juicio, si continúa este ritmo de vacunación y siguen bajando los contagios y las hospitalizaciones, "podremos ir implementando nuevas flexibilizaciones". Y el documento "impuesto" por el Minsiterio de Sanidad "no contempla esa posibilidad de ir relajando las restricciones conforme vaya mejorando la situación epidemiológica".