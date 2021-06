López Miras critica que el dictamen del Pacto Antitransfuguismo trata de "tapar el ridículo" del PSOE con la moción

López Miras ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este jueves se ha celebrado con carácter extraordinario en Cartagena, al ser preguntado por este dictamen que califica de "tránsfugas" a los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como al propio presidente murciano, al considerar que fue "inductor y beneficiario" de la conducta tránsfuga de estos diputados.

En este sentido, López Miras ha considerado "evidente" que este dictamen no tiene recorrido "viendo tanto el fondo como las formas". A su juicio, "es una maniobra más del PSOE y del Gobierno central para intentar tapar el ridículo que hicieron con la moción de cesura que presentaron en la Región de Murcia".

"Hicieron el ridículo y ahora no saben cómo salir de ese ridículo en el que se han instalado de forma permanente", según López Miras, quien cree que lo han hecho "sin ningún tipo de disimulo". Ha hablado del PSOE y del Gobierno central porque la Comisión que ha emitido el dictamen "depende de un Ministerio socialista, el de Política Territorial".

Ha recordado que el PP entiende que una persona que ha sido diputado de Izquierda Unida y que lleva las últimas décadas "ocupando puestos políticos o de libre designación de IU no es una persona objetiva para hacer esa serie de apreciaciones".

López Miras no ha querido entrar en ninguna otra "apreciación personal" a este respecto, pero sí ha señalado que "las relaciones afectivas son causa de recusación en el ámbito judicial". Así, ha señalado que a los jueces "se les puede recusar por sus relaciones afectivas".

"Dicho esto, a cualquier proceso al que se le quiera dar un mínimo de neutralidad y que quiera ser garantista, solo por la recusación de una de las partes, ya se procede a cambiar al ponente", ha señalado. Sin embargo, ha lamentado que el Ministerio "no atendió esta petición" que cree que era "bastante fundada".

Al entrar al "fondo" del dictamen, López Miras cree que "no hay ningún tipo de argumento jurídico y que es todo una valoración subjetiva y política". Al menos, cree que "dejan bien claro que no es una instancia judicial, que no es una instancia administrativa y que no es una comisión disciplinaria ni ética a los partidos".

Por tanto, López Miras se pregunta "para qué sirve ese informe". A su juicio, sirve "para lo que lo han utilizado: para hacer política, para intentar desprestigiar al PP y a la Región de Murcia".