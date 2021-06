El alcalde de Chipiona ha querido dedicarle su apoyo a la hija de Rocío Jurado durante el homenaje que la ciudad le dedicó a la cantante por el aniversario de su muerte. No obstante, las palabras de Luis María Aparcero han generado una gran polémica y muchos consideran que el alcalde discriminó a José Fernando y Gloria Camila por ser adoptados y no sus hijos biológicos.

"Rocío tenía un amor enorme, amaba muchísimo a su ciudad, a su familia, pero a quien más ama Rocío Jurado es a su hija, su sangre, que se llama Rocío Carrasco. Estamos más que nunca con ella, porque lo que hemos escuchado de esa violencia que ha sufrido... Por ello la nombró heredera universal", comentó el alcalde frente a la tumba de la artista gaditana.

Este jueves, el dirigente andaluz ha entrado en directo en el programa Ya es mediodía para aclarar qué quiso decir y ha asegurado que en ningún momento quiso poner en valor a Rocío Carrasco por encima de sus otros dos hermanos por ser su hija biológica, sino que su objetivo era poner de manifiesto la violencia que ha sufrido la hija de la más grande. "No saquemos de contexto estas palabras de la sangre", ha añadido el alcalde.

Relación con la familia Mohedano

"Rocío Jurado amaba también a su familia y en su familia están sus hijos, sus hermanos, sus primos y toda la familia de Rocío Jurado a la que le tengo un grandísimo respecto", ha comentado Aparcero. El líder municipal ha explicado que tiene una buena relación con toda la familia Mohedano Jurado y que, incluso, estuvo con ellos en en homenaje del otro día.

El dirigente ha insinuado que la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva no cuenta con el apoyo de muchos, cuando estaba hablando de su familia. Estas declaraciones han sorprendido a la presentadora y le ha preguntado si considera que Carrasco no tiene el apoyo de sus familiares. En consecuencia, Aparcero ha aclarado que con "muchos" se refería a los espectadores de la serie documental y que él prefiere no meterse en los asuntos de la familia.

Aparcero denuncia la violencia institucional

"Yo no tengo ningún tipo de problema con su familia, lo que yo he querido evidenciar es que aquí hay un maltrato de violencia de género que estamos viendo, que no podemos hacer oídos sordos a lo que estamos viendo, a lo que hemos escuchado durante semanas... Hay que defender a todas las mujeres que sufren la violencia de género", ha comentado el invitado. Luis María ha pedido apoyo para Rocío Carrasco por parte de las instituciones y la ciudadanía.

El alcalde de Chipiona matiza sus palabras: “No he querido menospreciar a Gloria Camila, ni a José Fernando, ni a nadie” #YaEsMediodía751 https://t.co/pFkjdLSvN2 — Telecinco (@telecincoes) June 3, 2021

El alcalde ha recalcado que se debe hacer algo con el caso de Rocío Carrasco y ha afirmado que no solo ha sufrido violencia de género, sino también violencia institucional. Asimismo, el entrevistado ha agradecido a la presentadora el papel que la cadena y el resto de los medios de comunicación han desarrollado durante las últimas semanas por poner en el foco el testimonio de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.