Clara Montoya recrea en el CCCC con máquinas de luz las aguas del 'río-persona' Whanganui

La muestra, producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y que ha contado con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelanda en España, ha sido presentada este jueves por el director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, por la artista, Clara Montoya y por la comisaria de la exposición, Monserrat Pis.

La intervención, abierta al público hasta el 5 de septiembre, se compone de seis máquinas de luz yuxtapuestas y sincronizadas cuyas fluctuaciones evocan la reverberación del sol sobre el agua, el brillo sobre las olas. La luz altera la sala de manera constante, revelando o escondiendo el entorno y aludiendo a la percepción cambiante de lo que nos rodea.

"La obra que Clara Montoya ha creado específicamente para la Sala Dormitori es una instalación conceptual y poética que nos cautiva desde el primer paso que damos. Estamos viendo diferentes planteamientos de cómo las creadoras y los creadores ofrecen su visión de la situación medioambiental que vivimos, de la emergencia climática", ha relatado Pérez Pont.

Por su parte, la creadora ha puesto en valor que "el pueblo maorí ha llegado a aprender el sistema legal y a utilizar las herramientas de la cultura occidental, y la manera que han tenido de explicar a los británicos, a los occidentales, su relación con el río ha sido la palabra "familia", uno de los pocos espacios de nuestra sociedad donde no se usa el dinero para transacciones".

"Estamos rompiendo el mundo, nuestra manera de ver el mundo como partes aprovechables, independientes y no como un todo y en ese todo no nos incluimos. En ello es en lo que estamos fallando, lo que nos falta es una visión diferente: las ideas son lo más difícil y lo más fácil de mover. Igual que con las mascarillas y la pandemia que daba la sensación de que no íbamos a poder adaptarnos y lo hemos hecho, podemos aceptar nuevas maneras de ver el mundo. Lo que pasa es que nos hemos quedado huérfanos de sitios a los que mirar", reflexiona Montoya.

"ESTAMOS DESTRUYENDO EL PARAÍSO"

Y en este sentido, la artista explica que "esta historia es interesante para repensar, para volver a mirar nuestro propio mundo"."Incluso el río en València ya ni está, no tenemos esa sensación de pertenencia a la tierra misma y ese distanciamiento es lo que hace que estemos rompiendo las cosas, lo que va en nuestro propio detrimento.Mirar cómo otros han cambiado a sus vecinos nos puede servir de inspiración. Estamos destruyendo el paraíso. Para mí el paraíso era éste", afirma.

'TÚ' invita a plantear límites, distanciándonos de nosotros para centrarnos en lo que ya no denominamos "yo", y recordándonos que nuestra forma de definir el mundo también nos cambia. Completa la instalación diferentes textos con muchas visiones sobre lo que significa ser persona, sobre el individuo en sociedad.

A ello se une el texto legal del Te Awa Tupua (el nombre que recibe el río Whanganui en su dimensión de ancestro y de fuerza espiritual) que ha sido traducido por primera vez al castellano y al valenciano específicamente para esta exposición, con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelanda en España.

Según la artista, "el texto original es Creative Commons y el texto en castellano lo será también para que la gente lo pueda usar de referencia para conseguir acuerdos, para proteger ríos, bosques, que se use de referencia para abrir caminos, sobre qué podemos hacer bien".