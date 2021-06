Cs demana explicacions a Mollà pel "nyap legislatiu" de la Llei d'Economia Circular

Així ho ha manifestat després que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) haja instat als grups del Botànic al fet que aclarisquen el funcionament i l'aplicació del Sistema de Dipòsit de Recursos (SDR) en l'articulat de la proposició de Llei d'Economia Circular, i també els haja demanat que establisquen dotació pressupostària per a les competències que s'atribueixen a les entitats locals.

Sobre aquest tema, Eduardo del Pozo ha criticat que els partits del Botànic "no hagen esperat, com hauria sigut lògic, al fet que es finalitze la normativa espanyola que regula aquestes qüestions per a, posteriorment, adaptar el seu desenvolupament al marc autonòmic, respectant les competències nacionals".

El portaveu de Cs en l'àrea de Medi ambient ha subratllat que el Jurídic posa "importants objeccions" al projecte valencià i ha assegurat que el text "està replet de conceptes indeterminats, confusos i ambigus".

REINICIAR "PER COMPLET" LA REDACCIÓ

Ha defès que "ha d'iniciar-se de nou i per complet la redacció d'una llei tan important", i ha exigit a més que, "aquesta vegada, es compte amb tots els sectors i agents implicats, amb l'objectiu d'aconseguir una norma de major qualitat i rigor".

"Si el Botànic realment vol que l'economia circular siga una realitat a la Comunitat Valenciana, la normativa necessita del major consens possible, d'harmonia amb la llei nacional i de major concreció respecte a l'impacte econòmic de la mateixa", ha conclòs.