Cvirus.- Hostelers demanen ampliar aforaments i rebutgen el "tancament encobert" de l'oci nocturn a les 2 de la matinada

Després de l'anunci de les noves mesures, a l'espera de conéixer detalladament el decret, els hostelers de les tres províncies (Hoteleria Valenica, FEHPA Alacant i ASHOTUR Castelló) reconeixen que s'amplie el seu horari de 00.30 hores fins a la 1 però veuen necessari ampliar ja els aforaments, com ja havien exigit.

Al seu juí, amb la distància exigida de separació entre taules a l'interior dels locals, l'aforament real que es pot aprofitar és inferior al percentatge establit en la norma, exposa la patronal en un comunicat.

L'hora de tancament de l'oci nocturn suposa per als hostelers "un tancament encobert", advertint que l'activitat que desenvolupen aquest tipus de locals, especialment les discoteques, no serà viable amb aquest horari.

CONHOSTUR defèn que l'oci reglat és "l'única garantia per a controlar i posar fre a totes les activitats que es produiran una vegada tanquen els locals, com els botellons multitudinaris o les festes il·legals, un fenomen difícilment controlable per les forces i cossos de seguretat".

No s'entén, en la seua opinió, que una vegada finalitzat el toc de queda i davant el que va succeir en altres ciutats després de la fi de l'estat d'alarma, la Generalitat "no reconsidere treballar de la mà del sector per a establir una oferta d'oci reglat i segur que garantisca les mesures necessàries i un espai on acudir de forma segura en eixe horari nocturn".

Adverteix així que la celebració "descontrolada" de reunions i festes, en cas que ocasionen un nou repunt dels contagis, repercutiran directament en noves restriccions a un sector "totalment desprotegit, culpabilitzat i criminalitzat des del principi".

"L'hoteleria ha realitzat un gran sacrifici per a arribar a aquest nivell de desescalada i ara és el moment d'afrontar la campanya d'estiu i la recuperació de l'activitat econòmica", reivindica, per a recordar que la restauració ha estat tancada i limitada durant el primer semestre de l'any i l'oci porta tancat des de fa més d'un any.

També critica que "de moment, les esperades ajudes directes del Govern central es quedaran en un miratge, ja que tal com s'ha elaborat el decret per part de la Generalitat només es rebrà una ajuda de 3.000 euros en el cas d'autònoms de mòduls i per a les empreses serà únicament de 4.000 en una primera ronda: En cap cas podran compensar la greu situació econòmica per la qual travessen els establiments que continuen oberts".