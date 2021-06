Puig sobre l'Empresa Pública de Salut: "Es pot obrir el debat però cal prendre decisions"

Puig, en la roda de premsa per a informar de les noves mesures contra la covid, ha insistit que l'EPS que vol crear la Conselleria de Sanitat és "un sol un instrument sense fonamentalismes" i que, davant l'oposició que ha trobat entre els seus socis del Botànic i sindicats i societats, ha recalcat que es pot obrir un debat "per a veure els millors".

En eixe sentit, ha recalcat "no s'està parlant de polítiques de fons" sinó d'un instrument per a aconseguir un objectiu comú: "Un sistema públic, universal, potent, gratuït i eficient". Sobre aquest tema, ha esgrimit que la pandèmia ha aflorat "les fortaleses enormes del nostre sistema, però també les debilitats" i ara toca "analitzar què és el millor".

Per açò, ha mantingut que l'EPS és "un plantejament de millora de l'eficiència i la capacitat per a aconseguir aquests objectius que són compartits pel Botànic", però ha afegit que és només "un instrument i si té dificultats hi ha que veure per què".

En eixe sentit, ha recordat que, davant la subrogació de personal de les concessions, l'accés a la funció pública té "unes normes de capacitat, assegurant els mateixos drets i possibilitats amb transparència i equitat".

De la mateixa manera, ha reivindicat "l'eficiència" en la gestió econòmica perquè cal ser conscients que encara que Sanitat és el departament que major pressupost té "els recursos no són il·limitats" i per a assegurar la qualitat cal "trobar els instruments adequats".

En eixe sentit, ha emmarcat que "l'eficiència" en la prestació de ressonàncies magnètiques o l'assistència farmacèutica als centres sociosanitaris, les dos àrees amb els quals naixeria l'EPS, "han de tindre un marc flexible i donar respostes als ciutadans".

REVERSIÓ DE TORREVELLA

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, davant la possibilitat que aquesta EPS assumisca també als treballadors de Torrevella una vegada el departament torne a la gestió pública, ha criticat que el focus es pose només en l'instrument de reversió i no en "l'obstaculització constant" de la concessionària per a facilitar la informació requerida.

En eixe sentit, ha criticat "la paralització a la qual ens té sumits la concessionària per no donar la informació necessària per a avançar en la reversió" malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha deixat "ben clar" en un acte que "ha de complir les normes de reversió".

A més, ha insistit que "des de fa molt temps" es manté reunions tant amb el comité d'empresa com amb la Junta de Torrevella i sobre aquest tema ha mantingut: "Però no ha de ser només una escolta sinó que ha de ser un diàleg en el qual també s'escolte a la conselleria en el procés que cal dur a terme". Barceló ha recalcat que el "fonamental" és que els ciutadans als quals atén la concessió estiguen "protegits i ben atesos".