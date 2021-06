Junta insiste en que intentará ayudar a Tívoli, como a otras empresas, pero "sin interferir en sus decisiones"

"Nosotros seguiremos intentando ayudar a esta empresa como otras de Andalucía que lo están pasando mal pero sin interferir en sus decisiones; y sobre todo, intentando de alguna manera que todo sea compatible", ha explicado.

Navarro, tras ser cuestionada en rueda de prensa cuando, precisamente este jueves ha habido una marcha en defensa del Tívoli World convocada por CCOO y UGT, ha dicho que tiene que hacer una valoración sobre este parque, "con mucha prudencia, porque estamos hablando de una empresa privada, que dentro del ámbito de decisión que tiene cualquier empresa privada, a este Gobierno le gusta interferir lo menos posible", ya que, ha sostenido, "somos poco intervencionistas o nada".

En este caso, ha explicado que es una empresa que ya proviene de una situación "de dificultad, con once millones de euros de deuda además con las administraciones públicas", que está en concurso de acreedores y que "tiene algún conflicto en cuanto a la empresa que es dueña de la misma".

Desde la Junta, por tanto, ha reiterado como ya lo explicó en una reunión con el comité de empresa; el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el administrador concursal, que "pensamos y valorábamos que la mejor manera de mantener esta empresa abierta, que desde luego es un activo para nuestro turismo, es precisamente, que pueda aperturar".

"Eso entra dentro del ámbito de decisión de una empresa privada, que es la que tiene que decidir", ha agregado, asegurando que la Junta valora "que se pueda abrir el Tívoli, pero no puede imponerle a una empresa privada que abra".

Navarro, por otro lado, ha dicho que la manera de ayudar entre las administraciones son "muchas" y ha dejado claro que "desde la Junta se están estudiando todas las posibilidades, como también se está ayudando a otras empresas especialmente afectadas por la pandemia o en crisis".

Así, ha explicado que Tívoli hasta ahora no ha entrado en ninguna categoría para poder recibir ayudas. Es más, ha incidido en que "tiene demasiados condicionantes que la hacen no ser potencialmente beneficiaria de las ayudas que hay". "Al final, también, es una empresa que tiene un volumen y que, además, ha tenido facturación", ha recordado.

En este punto, ha señalado que la Asociación de Parques de Atracciones a nivel nacional ha valorado la pérdida de ingresos de los parques en un 80 por ciento "y está pidiendo medidas, por ejemplo, al Gobierno de la nación" como la reducción del IVA: "Esto es algo que se debería de plantear".

No obstante, ha agregado que lo importante en este momento y lo que piden ciudadanos y empresas es "certidumbre, estabilidad, horizontes claros" y "lo que no debemos hacer ningún responsable político es confundir ni a la opinión pública, ni a los vecinos ni mucho menos a loa trabajadores" afectados.

"Si empezamos a confundir, verter mentiras e intentar poner el foco en cuestiones que no son las realmente importantes para ayudar a esta empresa y trabajadores flaco favor le estaremos haciendo a la empresa y, evidentemente, a los trabajadores", punto en el que ha rechazado las críticas de que la Junta "ha estado apoyando a unos parques en Andalucía y a otros no, cuando eso no es así".

Por último, ha dicho que, posiblemente, "mucho más le puede ayudar el Ayuntamiento de Benalmádena -al parque- con quitas o con fraccionamiento u otro tipo de medidas que la Junta; igual que el Gobierno de España reduciendo el IVA".

"Así también -ha dicho- si lo que queremos es, además, proteger la actividad como parque de atracciones del Tívoli quien tiene la sartén por el mango, igualmente, es el Ayuntamiento, que puede proteger ese suelo, para que si alguien tiene la tentación legítima de convertir el Tívoli en otra actividad u otra cosa que lo tenga más difícil", ha concluido.