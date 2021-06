Puig sobre un possible avançament electoral: "Si poguera convocar alguna cosa seria un avançament de vacances"

Puig, en roda de premsa per a informar dels assumptes acordats en la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19, s'ha referit així preguntat per la possibilitat que convoque un avançament de les eleccions.

Sobre aquest tema, ha recordat que sempre ha mantingut que "no ha sigut raonable" que en el procés de crisi pel coronavirus es convocaren comicis anticipats mentre s'està en un procés de recuperació d'una pandèmia. "Crec que que els ciutadans desitjarien que avançara les vacances no les eleccions", ha postil·lat.