Si eres adulto y te gusta Lego, estas son las maquetas de coches por menos de 20 euros del catálogo de ToysRus

No hace falta ser un niño para disfrutar de Lego. Estas construcciones en miniatura hacen las delicias de los amantes de las maquetas temáticas, proporcionándoles horas de diversión y pericia y, después, permitiéndoles decorar su casa con recreaciones de sus hobbies, desde el Central Perk, de Friends, hasta el castillo de Hogwarts, de Harry Potter. ¡Y es que jugar no es solo cosa de niños! Sin embargo, estas piezas de coleccionista suelen implicar una inversión elevada que, debido a los gastos que los adultos debemos enfrentar mes a mes, no siempre nos permite disfrutarlas... ¿O sí? En 20deCompras tenemos la respuesta...

En el catálogo de ToysRus hemos encontrado numerosas maquetas de automoción (¡solo aptas para los amantes de la velocidad en miniatura!) muy baratas. ¡La mayoría cuestan menos de 20 euros! Como lo lees, una oportunidad para conseguir nuevas maquetas de Lego al mejor precio y seguir aumentando nuestra colección sin invertir más de lo necesario. De todas las disponibles, nosotros no hemos podido resistirnos a los encantos del tributo al Ferrari F8, de la gama Speed Champions. ¿Quieres comprobar por qué nos encanta este Lego? ¡Pues sigue leyendo!

Lego Ferrari F8. ToysRus

Esta maqueta recrea el mítico Ferrari F8 que enamora a los fans de la escudería italiana y a los seguidores de las carreras automovilísticas. Es uno de las construcciones de Lego más realistas gracias a su diseño y a que incluye todos los detalles. De hecho, este modelo reproduce el diseño original del que fue considerado el motor V8 más rápido de la historia. Incluye una minifigura de piloto y es perfecta para exponer.

Otras maquetas de vehículos por menos de 20 euros

Este no es el único vehículo que podemos encontrar en el catálogo de ToysRus, puesto que la gama Race de Lego incluye otras interesantes propuestas que harán las delicias de los aficionados al motor. Por ejemplo, también encontramos una réplica del reconocible Porsche 911 Turbo, que cuenta con parabrisas desmontable. Este modelo, además, cuesta menos de 15 euros, por lo que incluirlo en nuestra colección es, ahora, más barato. Otra propuesta que destaca es el McLaren Senna, uno de los coches de la marca exclusivos para circuitos que es uno de los más radicales construidos por la firma. Esta versión tiene un precio de 16,99 euros.

