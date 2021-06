AMPL.-Cvirus.-La Comunitat Valenciana posa fi al toc de queda i obrirà l'oci nocturn fins a les 2 de la matinada

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de la reunió de la Taula Interdepartamental que ha donat llum verda a les noves mesures en relació a la pandèmia, que es preveu que estiguen vigents a partir del dimarts que vé i durant la resta del mes de juny. També ha participat en la roda de premsa la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló.

Respecte a l'eliminació del toc de queda, Puig ha recalcat: "Fins a ací ha arribat, com vam dir ni un dia més del necessari". Ha defès que ha sigut un "instrument definitiu" per al control del virus, però ha considerat que retornar aquesta llibertat és ja una mesura "necessària" després d'11 setmanes amb la incidència acumulada de casos Covid per 100.000 habitants més baixa d'Espanya.

En aquest sentit, ha assenyalat que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tingut "un comportament exquisit en la defensa de la salut pública", que no s'ha produït de la mateixa manera en altres territoris, però ha reconegut que amb tantes setmanes amb la incidència per davall de 50 "era difícil mantindre aquesta restricció".

A més, després de 226 dies desapareixerà també el límit de persones en les reunions, encara que el cap del Consell ha reclamat que aquest dret s'exercisca "amb corresponsabilitat", és a dir, mantenint mascareta, ventilació i distància.

Respecte a l'oci nocturn, obrirà la setmana vinent fins a les dos de la matinada amb aforament del 50% en interior i 100% en terrassa i sense ball, ha precisat el president. Així mateix, ha puntualitzat que la perspectiva és que es puga augmentar l'horari en la pròxima reunió d'acabar al mes de juliol.

Preguntat per la raó per la qual la reobertura no es farà fins a les 3 del matí, com seria possible per les dades epidemiològiques de la Comunitat, ha contestat: "S'obri ja, és un avanç; és cert que pot no ser suficient per a l'activitat de negoci, però també és cert que hem d'arribar a juliol en les millors condicions per a garantir un estiu el més beneficiós possible", ha asseverat.

En aquesta línia, ha valorat que va ser la consellera Barceló la que ahir va propiciar que en la Comissió Interterritorial s'obrira aquest debat, al mateix temps que ha insistit que es reobri aquest oci perquè hi ha un avanç substancial a la Comunitat, però també s'està veient en els últims dies que creixen els casos en la població més jove. "Entenc al sector, però cal ser molt prudent. No estem en la superació absoluta de la pandèmia i cal ser conscient".

Ací, Puig ha expressat un agraïment als empresaris del sector i ha demanat dur a terme "un trànsit", ja que els nous contagis procedeixen sobretot de persones joves "i cal atendre a la seguretat sanitària per damunt de tot", ha defès.

"AMB TRELLAT HEM ARRIBAT ACÍ"

No obstant açò, ha traslladat també el seu agraïment a la joventut pel seu comportament durant la pandèmia per a cuidar als majors i els ha demanat que mantinguen el bon comportament. "En altres llocs la fi de les restriccions ha deixat imatges d'imprudència que fins ara ací no s'han produït. Confie en els joves valencians i en el conjunt de la societat perquè amb trellat hem arribat ací i ara fem un pas més amb prudència".

Així mateix, Ximo Puig ha assenyalat que es restableixen completament els aforaments en llocs de culte, s'avançarà en activitats com les escoles d'estiu i grups d'excursions guiades i es farà una recomanació als ajuntaments per a limitar celebracions de la Nit de Sant Joan i altres festes en els pròxims mesos amb l'objectiu de "evitar aglomeracions".

Respecte a l'hoteleria, ha detallat que el tancament es fixa en les 01.00 hores, amb deu persones per taula i aforament del 50% en interiors i 100% en terrasses.

Puig ha emfatitzat que seguir "la via valenciana" ha permès realitzar un esforç col·lectiu i "consolidar una situació sanitària única: onze setmanes amb la incidència més baixa d'Espanya, sent una referència europea i la destinació més segura al costat de Malta".

Ara, ha continuat, "els valencians hem arribat a un punt d'inflexió" en el qual les dades permeten mirar "amb esperança". Així i tot, ha advertit: "No ens hem d'equivocar. L'obertura continua sent prudent, responsable i coherent i el nou avanç es farà seguint quatre eixos: mantindre l'orgull que la societat valenciana ha aconseguit salvar milers de vides; prudència màxima; intensificar la vacunació massiva en la mesura del possible i avançar en una obertura que ens retorne el més prompte possible a la normalitat".

"La Generalitat vol mantindre aquesta actitud perquè ara és el moment de començar a parlar de la recuperació econòmica, social i emocional", ha postil·lat.

MASCARETA

Finalment, i interrogat sobre l'ús de la mascareta, Puig ha reiterat que la posició "clara" de la Comunitat és que "més prompte que tard no siga obligatòria en espais naturals a l'aire lliure". Ha precisat que "fora d'eixos espais és fonamental perquè és el símbol més important saber que no superat la pandèmia.

I ha agregat: "Encara no hi ha suficient immunitat, quan estiga més avançada i es considere es decidirà i ens agradaria que hi haguera una harmonització i que no siga un debat permanent, sinó que s'òbriga quan toque".