Cvirus.- La Policia interposa 15.272 sancions al maig per incompliments de la normativa, 2.000 menys que a l'abril

D'eixa xifra global, 6.453 sancions van ser per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna a la Comunitat Valenciana, enfront de les 6.912 registrades d'abril, per la qual cosa s'ha registrat una caiguda de 459 sancions, segons les dades de la Delegació del Govern, que constata que la xifra ha anat disminuint en paral·lel a la desescalada i a la reducció de les restriccions acordades per la Generalitat Valenciana.

Així ho ha confirmat la delegada del Govern a la Comunitat valenciana, Gloria Calero, qui ha agraït l'esforç de les Forces Cossos de Seguretat de l'Estat (FFCCSE) en els últims mesos per a evitar la propagació del virus i evitar incidents en el trasllat de vacunes.

"En un any i mig especialment dur, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana han demostrat estar a l'altura del repte al que ens enfrontàvem. El poble valencià mai oblidarà que, quan més necessitàvem a les FFCCS, van ser convocats per a defendre la salut i la seguretat de la ciutadania i van respondre amb professionalitat", ha subratllat Calero.

Així, la Policia Nacional ha imposat una mitjana de 208 sancions al dia durant el mes de maig per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna.

Així mateix, segons ha informat la delegada del Govern, s'han interposat 7.840 sancions per no portar mascareta o portar-la malament, 252 al dia, enfront de les 7.139 interposades a l'abril, per la qual cosa s'ha registrat un augment de 701 propostes de sanció.

Finalment, s'han interposat 979 per altres infraccions, 31 al dia, com excessos grupals, botellons o festes il·legals, confinament en ciutats, enfront de les 3.218 interposades en el passat mes d'abril, per la qual cosa s'ha registrat un descens de 2.239 sancions.