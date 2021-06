Un total de 75 locals de la Comunitat Valenciana participen en una nova ruta de tapes "d'ací"

Segons ha informat l'organització, atés que l'any passat aquesta cita gastronòmica no va poder celebrar-se a causa de la pandèmia, en 2021 torna amb "més força i diversitat que mai", ja que inclou, per primera vegada, als establiments de la província de Castelló. En tots ells, hi haurà un preu unitari de quatre euros que inclourà degustació d'una tapa i una cervesa o vi de la Comunitat Valenciana.

L'organització destaca que aquesta iniciativa, com ja es va poder comprovar en anys anteriors, "ha sigut una de les més populars entre els amants de la gastronomia", amb "gran acceptació per part del públic i incentivant la restauració valenciana que tant ha patit arran de la crisi sanitària".

"Campanyes d'aquest tipus permeten dinamitzar la cuina perquè els clients puguen conéixer diferents locals, en els quals la tapa que s'ofereix s'elabora sempre a força de productes locals i molta imaginació per part del xef", assenyalen des de les organitzacions d'hoteleria.

Els establiments oferiran combinacions "tan suggeridores" com a ou sobre crema de carxofes, ensalada de creïlla, sépia i alioli o mojama amb maionesa d'avellanes torrades, entre moltes altres.

La ciutat de València tornarà a comptar amb restaurants participants de zones tan diverses com Ciutat Vella, L'Eixample, Extramurs, Campanar, Benicalap, La Saïdia, El Pla del Reial o Poblats Marítims, però també de les localitats de les Alcubles, Cullera, Daimús i La Pobla de Farnals.

Els locals d'Alacant estaran situats, a més de la pròpia capital, a Alcoi, Almoradí, Benidorm, Denia, Xàbia, Monòver, Ondara, Rojals, Teulada, Torrevella i Villena.

A Castelló, participen locals de Benicàssim, Borriana, Castelló, Cinctorres, Culla, les Fonts d'Aiòder, Morella, Peníscola i Sant Mateu.

La iniciativa coincidirà amb el Dia Mundial de la Tapa, que es commemora el pròxim 17 de juny. Igual que en les anteriors edicions, se celebrarà un concurs entre els cuiners participants per a escollir la tapa més original basada en productes autòctons.

La cita tindrà lloc en el CdT de València amb la presència de sis locals seleccionats prèviament per un jurat professional, dos per cadascuna de les províncies. El guanyador del certamen participarà en una acció de promoció nacional o internacional juntament amb cuiners Estrella Michelín.