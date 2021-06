Un 35% de los jóvenes españoles manifiesta signos de falta de control en el uso del móvil, según un estudio de la Fundación ”la Caixa”.

El estudio «De moderados a hiperconectados: seis perfiles de uso del móvil y su impacto en el bienestar personal», liderado por Charo Sádaba y Javier García-Manglano, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, defiende que, junto con el tiempo de uso del móvil (¿cuánto?), el bienestar personal de los jóvenes depende, en gran medida, de los motivos por los que recurren a esta tecnología (¿para qué?).

Este proyecto forma parte de la convocatoria del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” para apoyar un proyecto de estudio social basado en una encuesta plurianual.

Un tercio de los jóvenes españoles manifiesta signos de falta de control en el uso del móvil, según un estudio 20M EP

El 42% de los jóvenes tiene un perfil moderado

Globalmente, el 42% de los jóvenes tiene un perfil moderado en el uso del móvil: ninguna tarea o motivación domina su patrón de consumo. Por el contrario, el 19% está hiperconectado, pues recurre al móvil para muchas tareas. El resto de los jóvenes, el 39%, utiliza el móvil para organizarse (10%), socializar (10%), buscar sensaciones intensas (10 %) o evadirse de sus problemas (9%).

Estos seis perfiles de usuario se vinculan a 11 motivaciones distintas en el uso del móvil. Los moderados están por debajo de la media en todos los usos. Los hiperconectados destacan por lo contrario: usan el móvil más que la media en todas las actividades examinadas.

Un tercio de los jóvenes españoles tiene signos de "falta de control" con el móvil según un estudio 20M EP

La capacidad de autocontrol

La capacidad de autocontrol en el uso de móviles parece fuertemente asociada con las motivaciones por las que se recurre a los mismos. En un extremo, dos perfiles están asociados a mayor autocontrol: la capacidad de control en el uso del móvil es un 8% más prevalente entre los moderados y un 5% entre los organizados.

Ambos perfiles se distinguen por dar al móvil un uso no específico e instrumental, para tareas como la gestión del calendario, el trabajo, etc., pero no tanto con el objetivo de socializar o evadirse. En el extremo contrario encontramos a los jóvenes de perfil hiperconectado, que recurren a la tecnología para múltiples tareas. Su nivel de autocontrol es muy bajo, un 16% menor que la media general.

De hecho, en el marco del estudio llevado a cabo, más de la mitad de los jóvenes clasificados en este perfil manifestaron dificultades para controlar su uso del móvil. Entre los dos extremos citados encontramos perfiles que se asocian con un leve descenso en el autocontrol: los socializadores y los escapistas. Por último, los impetuosos están solo ligeramente por debajo de la media general en cuanto a su capacidad de controlar el uso del móvil.