Detinguts dos homes per assaltar un local per a robar la recaptació de les màquines recreatives

Els fets van ocórrer divendres passat quan, sobre les 21.00 hores, la Sala CIMACC (Centre Intel·ligent de Comandament i Control) va rebre una telefonada d'un treballador d'una cafeteria d'Elx que alertava que dos clients que es trobaven manipulant unes màquines de joc del local.

Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana de la Comissaria d'Elx per a prendre declaració al propietari, qui va manifestar que els homes ja havien abandonat l'establiment però va facilitar una descripció als agents.

Per açò, les dotacions van establir un dispositiu policial per a localitzar als sospitosos. Va ser aleshores quan van observar un vehicle que circulava amb les llums apagades i en el seu interior dos homes que coincidien amb les característiques facilitades per l'hosteler.

En adonar-se de la presència policial, els sospitosos van començar a realitzar una conducció temerària posant en greu perill la vida de terceres persones.

Després de minuts de persecució, els agents van aconseguir interceptar el vehicle i detindre aquestes persones. Així mateix, se'ls va realitzar la prova d'alcoholèmia, el resultat de la qual va ser positiu, per la qual cosa se'ls va imputar un delicte contra la seguretat vial, a més del delicte de robatori amb força.

Els agents van localitzar en el vehicle ferramentes que suposadament utilitzaven per als robatoris com unes tenalles, una llanterna amb dispositiu ocult táser, un tornavís esmerilat amb extrem punxegut, una vareta metàl·lica, diversos telèfons. També van trobar 2.080 euros en monedes i 570 euros fraccionats en bitllets. Els arrestats han sigut posats a la disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Elx.