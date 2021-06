A FONDO | Qué se sabe sobre el caso de la empleada que cortó el pene a su jefe con un cuchillo

El lunes a medianoche, Abdur acudió a la comisaría de la Policía Local de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) herido en la zona genital con arma blanca. Una trabajadora de su bar le había seccionado el pene con un cuchillo. Minutos más tarde, se personó en comisaría esa misma mujer, quien explicó que su jefe había intentado violarla y que ella actuó cortándole parte del pene.

Los municipales avisaron a la ambulancia, que trasladó al hombre al Hospital de Bellvitge. En cuanto a la mujer, de 35 años, fue arrestada por los Mossos d'Esquadra esa misma noche. La trasladaron a la comisaría de Martorell, donde le tomaron declaración y quedó detenida por un delito de lesiones.

La mujer contó a la policía que aquella no era la primera vez que su jefe la agredía sexualmente, y que ya le había obligado a mantener relaciones sexuales con él en otras ocasiones, por lo que utilizó el cuchillo para evitar una nueva violación.

Declaraciones de testimonios

Según han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra a 20 Minutos, la investigación se está centrando en descubrir si la mujer dice la verdad, y realmente se estaba defendiendo ante una inminente agresión sexual. Los investigadores están contrarrestando la versión de la mujer con personas de su entorno, como compañeros de trabajo, quienes están declarando que ambos eran pareja y convivían juntos.

Una vez recabada toda la información de los testimonios, la policía informará al juzgado para que el fiscal y el juez valoren. Eso sí, avanzan que “todo apunta a que no es muy factible” la versión de la mujer.

¿Defensa propia?

La policía catalana recuerda que el término “defensa propia” no existe a nivel legal en España, más bien es una “americanada” que nos suena de haber visto en películas. En este caso, la defensa propia sería solamente un atenuante, si realmente la mujer le seccionó el pene al hombre porque estaba en riesgo su integridad sexual.

Asimismo, los Mossos explican que lo que sí existe es un delito de lesiones, cometido por ella al cortarle el pene al hombre con un cuchillo. Por este motivo, la mujer se encuentra detenida y pasará a disposición judicial este jueves por la mañana.

El hombre continúa ingresado

El hombre no sufrió un corte completo, de modo que no se puede hablar de amputación, aunque sí estaba "gravemente herido". En el Hospital de Bellvitge, donde sigue ingresado, le han intervenido para hacerle una reconstrucción quirúrgica del miembro.

La policía todavía está esperando a que el médico permita el acceso al paciente. Hasta que esto no ocurra, los Mossos no podrán contactar con Abdur para notificarle de que ha sido denunciado por delitos contra la libertad sexual de la mujer, ni tomarle declaración.

Asimismo, fuentes del cuerpo han explicado a este diario que, a menos que encuentren “pistas flagrantes”, no procederán a la detención del hombre: “Si no tenemos claro qué ha pasado, informaremos al juez y que él decida. A lo mejor, con lo que aportamos determina que no tiene consistencia la agresión sexual y no le imputa”.

Ambos tienen antecedentes

El inspector Òscar Carreras, jefe de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Martorell, explicó que tanto el hombre como la mujer son ciudadanos de Bangladesh, tienen antecedentes penales y que no les consta que ella haya presentado ninguna denuncia contra él.

La mujer trabajaba para él como camarera en el bar ‘Sibarita de la Barca’ de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), situado en el número 20 de la calle Josep Pla del municipio. No ha trascendido la relación contractual que tenían ambos. Lo que sí se sabe es que el hombre arrendaba el bar donde ocurrió el suceso, y que tiene otros locales de restauración. Además, personas cercanas a Abdur han explicado que él está casado en Bangladesh y que tiene hijos.