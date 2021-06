Ribó demana al govern israelià l'entrada d'un camió de bombers donat per València a la ciutat palestina d'Hebron

El primer edil ha enviat aquest dijous una comunicació formal al govern d'Israel perquè facilite l'entrada d'aquests recursos i la donació puga fer-se efectiva. En l'actualitat, el camió està aparcat en el Parc Central de Bombers de València, situat a l'avinguda de la Plata d'aquesta ciutat, a l'espera que es resolguen els tràmits administratius per a poder ser trasllat, ha precisat l'Ajuntament.

Així mateix, l'administració local ha explicat que personal del servici municipal de Cooperació al Desenvolupament i Migració està en contacte amb la localitat d'Hebron per a aconseguir que el camió i el material complementari arriben a la seua destinació.

"Conscients de les gestions administratives que genera aquesta donació, he sol·licitat al govern israelià que facilite el tràmit administratiu necessari per a autoritzar l'entrada del vehicle i possibilite que aquesta cessió puga fer-se efectiva", ha manifestat l'alcalde de València.

Joan Ribó ha assenyalat que el consistori valencià va aprovar en 2018 una declaració de suport institucional a la ciutat palestina d'Hebron "amb l'objectiu de mantindre vincles de solidaritat, pau i cooperació entre el poble valencià i el palestí". Aquesta declaració estableix mecanismes de cooperació i intercanvi entre les dos localitats.

En eixa línia, representants institucionals i tècnics del municipi d'Hebron van visitar València a l'octubre de 2019 i van intercanviar experiències i coneixements sobre gestió municipal amb diferents departaments del consistori, ha agregat aquesta institució.

Un dels assumptes acordats durant les sessions de treball va ser la cessió d'un vehicle autobomba urbana pesada, actualment fora de servici actiu, i equips de protecció individual contraincendis.

ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA

L'ONG Bombers pel Món, formada majoritàriament per membres del cos de bombers de l'Ajuntament de València, serà l'encarregada del trasllat, així com de l'acompanyament i assistència tècnica per a la correcta utilització del material donat quan es resolguen les dificultats burocràtiques, ha concretat el consistori.