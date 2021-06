La Comunitat Valenciana posa fi al toc de queda i obrirà l'oci nocturn fins a les 2 de la matinada

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de la reunió de la Taula Interdepartamental que ha donat llum verda a les noves mesures en relació a la pandèmia, que es preveu que estiguen vigents durant la resta del mes de juny.

Respecte a l'eliminació del toc de queda, Puig ha recalcat: "Fins a ací ha arribat, com vam dir ni un dia més del necessari". Ha defès que ha sigut un "instrument definitiu" per al control del virus, però ha considerat que retornar aquesta llibertat és ja una mesura "necessària" després d'11 setmanes amb la incidència acumulada més baixa d'Espanya.

A més, després de 226 dies desapareix el límit de persones en les reunions, encara que ha reclamat que aquest dret s'exercisca "amb corresponsabilitat", és a dir, mantenint mascareta, ventilació i distància.

Respecte a l'oci nocturn, obrirà la setmana vinent fins a les dos de la matinada amb aforament del 50% en interior i 100% en terrassa.Així mateix, ha puntualitzat que la perspectiva és que es puga augmentar l'horari en la pròxima reunió d'acabar al mes de juliol.

Preguntat per la raó per la qual la reobertura no es farà fins a les 3 del matí, com seria possible per les dades epidemiològiques de la Comunitat, ha contestat: "S'obri ja, és un avanç; és cert que pot no ser suficient per a l'activitat de negoci, però també és cert que hem d'arribar a juliol en les millors condicions per a garantir un estiu el més beneficiós possible", ha asseverat.

Així mateix, Ximo Puig ha assenyalat que s'obri completament el culte, que s'avançarà en activitats com les escoles d'estiu i ha ressaltat que es farà una recomanació per a limitar celebracions de la Nit de Sant Joan i altres festes en els pròxims mesos amb l'objectiu de "evitar aglomeracions".

