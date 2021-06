Pérez Anadón firma la Orden para comenzar la elaboración del Presupuesto autonómico de 2022

Lo ha anunciado en su comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón, a petición propia, donde ha defendido la gestión de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 realizada por el Gobierno de Javier Lambán, que "no hubiera sido posible" sin la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica "y el concurso decidido de todos sus actores".

Ha recordado que en 2020 y 2021 los Presupuestos han estado operativos desde el 1 de enero "con un fuerte respaldo de esta cámara" y ha puesto de relieve que la economía aragonesa es "más competitiva y productiva" que la media española, en alusión al mayor PIB per capita, especialización y diversificación industrial, así como capacidad exportadora.

El superávit de 2020 se eleva a 50 millones de euros, el 0,17 por ciento del PIB, según el Ministerio de Hacienda, lo que supone una mejora respecto a 2019, siendo la primera vez que la región liquida un ejercicio con superávit desde que entró en vigor la normativa de estabilidad presupuestaria.

El consejero ha resaltado que el Gobierno de España "ha facilitado recursos extraordinarios y ello ha permitido reducir el déficit en un ejercicio tan adverso" y cerrar con superávit, como ha hecho un total de nueve comunidades autónomas.

CRECIMIENTO

Para 2021, ha continuado Pérez Anadón, el Banco de España plantea un crecimiento de la economía española del seis por ciento, FUNCAS del 5,8 por ciento, la AiREF del 6,6 y el FMI del 6,4 por ciento y el Gobierno de España del 6,5, mientras que en Aragón el BBVA prevé un crecimiento del 5,6 por ciento y una media nacional del 5,5, mientras Ibercaja calcula un crecimiento del PIB del 7,4 por ciento y una media española del 6,5. El objetivo del Gobierno de Aragón es que el PIB regional creza por encima de la media nacional.

Respecto a la deuda, en el cuarto trimestre de 2020 se ha situado en un total de 8.742 millones de euros, el 25,5 por ciento del PIB en un contexto de descenso de este indicador. La deuda regional se sitúa un 1,6 por ciento por debajo de la media de las comunidades autónomas y la AiREF prevé una disminución para 2021 del 1,9 por ciento.

Pérez Anadón también ha mencionado un informe de la agencia de rating Standard & Poor's, que califica a Aragón con una triple B positiva con perspectiva estable, a lo que ha añadido que según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda, en 2020 Aragón ha moderado su gasto corriente y ha tenido un nivel de liquidez "adecuado".

El Ejecutivo aragonés inició en 2020 un proceso de "nueva cultura del gasto y de gestión de las políticas públicas", ha explicado Pérez Anadón, quien ha realzado el aumento del ahorro bruto. El periodo medio de pago a proveedores se ha rebajado a 28 días y la presión fiscal se ha situado en el 4,87 por ciento del PIB, por debajo de la media autonómica.

"Hemos mejorado la solvencia financiera de la Comunidad, reforzado los servicios, ahorrado en costes de gestión, incrementado la inversión y, siendo comedidos, hemos hecho políticas expansivas", ha recalcado el consejero, gracias al Parlamento y "el comportamiento responsable de la sociedad civil". Ha dicho que "todos los apoyos son pocos, nadie sobra y la ciudadanía no perdonará a quienes quieran discutir si somos galgos o podencos".

También ha manifestado que "estamos construyendo una casa en cuyos cimientos hay dolinas desde hace mucho tiempo y hay dos maneras de construir", apostando por "hacer las zapatas suficientes en la cimentación del edificio de salida de la crisis para que no sea falso y no se nos venga abajo". También ha considerado que "ir a una subida fiscal no sería la mejor manera de poder salir de la crisis".

GRUPOS

El diputado del PSOE, Óscar Galeano ha afirmado que "este barco ni ha encallado ni ha mostrado titubeos en su rumbo" pese a las "amarras pesadas de esos viejos dogmas austericidas". Los socialistas no renuncian a "un nuevo escenario de recuperación", ha continuado Galeano, quien ha emplazado a "rentabilizar al máximo esa gran herramienta de la que disponemos, que es el Presupuesto de 2021".

Desde el PP, Carmen Susín ha criticado el "panorama irreal" que, a su juicio, ha planteado el consejero y ha aseverado que "la situación financiera de la comunidad es mala, viene de lejos", indicando que el resultado de 2019 "ha supuesto un lastre muy importante", la deuda ha aumentado y se ha incumplido "un mes tras otro" el plazo para pagar a proveedores.

También ha echado en cara al consejero que en 2020 solo se movilizaron 20 de los 500 millones anunciados por el Gobierno de Aragón. Ha preguntado también a qué se ha destinado el dinero de los fondos del Gobierno de España y las movilizaciones de crédito presupuestario porque "el papel lo aguanta todo".

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha atribuido el superávit de 2020 a "un dopaje de ingresos y gastos", de forma que "es un resultado muy condicionado que no es comparable ni hacia atrás ni hacia los próximos años". Ha dicho que Aragón "ha arrancado regular" 2021 y ha exigido "ser precavidos, cautos".

En representación de Podemos Equo, Marta Prades, ha resaltado la diferencia entre las medidas del Gobierno de España de Mariano Rajoy para resolver la crisis de 2008 y las dispuestas ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, criticando que la oposición "se ha dedicado a poner palos en las ruedas".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha observado que Aragón es la región en la que menos ha crecido el gasto no financiero, que se ha reducido el periodo de pago a proveedores y que la presión fiscal es más baja que la media nacional. Ha dicho que el modelo actual de financiación autonómica "es desvertebrador".

El diputado de VOX, David Arranz, ha señalado que "faltan muchos sectores por incorporarse con cierta normalidad a su actividad, como la cultura" y ha alertado de que "tenemos 80.000 parados en Aragón, sin contar los que están todavía en ERTE o los autónomos en cese de actividad".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha opinado que "caminamos hacia un nuevo escenario" y que "es hora de seguir impulsando medidas de equilibrio entre lo sanitario y lo económico". A su juicio "se ha hecho una buena gestión que no hubiera sido posible sin el apoyo de todos".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha defendido las "políticas anticíclicas" frente al "mantra de la austeridad y los recortes". "Todos hemos aplaudido el escudo social, las políticas para hacer frente al gasto social", ha añadido, avisando de que "si no hay ingresos suficientes habrá recortes".