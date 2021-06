El Ministerio de Sanidad impone un criterio único para limitar la actividad del ocio nocturno que todas las comunidades autónomas tendrán que cumplir. Este miércoles, el Consejo Internacional ha aprobado que la hostelería y restauración podrá estar abierta hasta la una y el ocio nocturno hasta las tres, unas medias que no han sido bien acogidas por algunos gobiernos autonómicos que piden instaurar sus propias medias.

La polémica ha surgido en torno al semáforo de alerta que ha impuesto Sanidad y es que solo podrán acogerse a estos horarios aquellos territorios que tengan una incidencia acumulada inferior a 50 puntos. Asimismo, aquellos territorios que se encuentran en el nivel 3 o 4, como es el caso de la Comunidad de Madrid, tendrán que "suprimir el servicio en zonas interiores".

La medidas impuestas por Sanidad no han sentado nada bien entre los miembros el sector hostelero y entre algunos líderes de opinión como la presentadora de El programa de Ana Rosa que ha arremetido contra el Gobierno. "Hemos pasado de se acaba el 'estado de alarma' y que cada comunidad haga su plan de desescalada a, pues, ahora el plan de desescalada lo voy a decidir yo", ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana en directo.

"No sé si la ministra se ha olvidado de que ya no estamos en estado de alarma, no sé si puede obligarlo o no"

La comunicadora se ha mostrado muy enfadada con las últimas declaraciones de Carolina Darias: "No sé si la ministra se ha olvidado de que ya no estamos en estado de alarma, no sé si puede obligarlo o no". El colaborador Rodolfo Irago ha defendido la decisión del Ejecutivo nacional y ha pedido que las comunidades autónomas se centren en redudir la incidencia de casos antes de plantearse la reapertura de medidas en la hostelería.

"Perdona, ya están mejorando, de hecho están mejorando por días", ha respondido la conductora del programa enfadada. Quintana ha criticado otras decisiones del ejecutivo de Sánchez como permitir la celebración de conciertos, la reapertura de los campos de fútbol para el público y la celebración de las hogueras de San Juan, teniendo en cuenta que se quieren imponer más restricciones para el interior de bares y restaurantes. "Ahora, precisamente ahora, me va a imponer usted algo. Venga, por favor", ha añadido molesta la presentadora.

Ana Rosa es crítica con el Gobierno, sobre las normas a la hostelería y al ocio nocturno #AR3J https://t.co/fIjGGDBboE — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 3, 2021

Ana Rosa Quintana ha asegurado que en la hostelería no se concentra la mayoría de los contagios y ha pedido a las autoridades que se centren en controlar el aforo de playas, parques o plazas donde cada fin de semana se concentran multitudinarios botellones. "Dicen 'esto es de obligado cumplimiento', pues ya veremos, ¡ya veremos! En plena pandemia han dejado todo a las comunidades, se han lavado las manitas y ahora que estamos en desescalada vienen a imponer", ha sentenciado la periodista de Mediaset.