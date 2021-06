Detingut un jove per intentar escanyar a la seua germana i pegar a una amiga que va intentar defendre-la

Els agents van localitzar al sospitós al costat de la seua parella, sobre la qual tenia en vigor un orde d'allunyament. En el moment del trasllat a la Comissaria suposadament va propinar una patada en la cara a un agent quan li ajustava el cinturó de seguretat i va provocar nombrosos desperfectes en el vehicle policial.

Els fets van ocórrer aquest dimarts, sobre les 18.50 hores, en el districte de Marítim de València quan els agents, alertats per la Sala 091, van acudir fins a un domicili de la zona, on presumptament un home hauria agredit fortament a una dona, que es trobava sagnant pel cap i el rostre.

Davant la urgència de l'avís, els agents van arribar ràpidament a la vivenda on van observar a dos dones amb diverses ferides, una d'elles amb diverses lesions sagnants en el cap i en el rostre. Els policies van sol·licitar assistència sanitària per a les dos víctimes, que van ser traslladades a l'hospital Clínic per a la seua avaluació mèdica.

Després de realitzar les primeres indagacions policials, els agents van esbrinar que el sospitós suposadament havia agredit amb violència a la seua germana i la va intentar escanyar. En eixe moment, una amiga que també es trobava en la vivenda, en témer per la vida de la germana, que tenia dificultats per a respirar i movia les cames a terra, va intentar socórrer a la víctima. No obstant açò, segons la Policia, l'home suposadament no va cessar en l'agressió i li va propinar diverses patades i punyades a l'amiga.

Els agents van iniciar una cerca per la zona per a localitzar al presumpte responsable dels fets i, després de donar diverses batudes pels voltants, ho van veure al costat d'una dona, sobre la qual posteriorment es va esbrinar que tenia vigent un orde d'allunyament. En observar a la patrulla policial, el jove va emprendre la fugida encara que va ser interceptat a escassos metres.

En el moment de l'arrest, el jove mostrava "un important estat d'agressivitat" i presumptament va propinar diverses patades als agents, mentre els insultava i els escopia, ja que no portava la mascareta obligatòria.

Una vegada que els policies el van introduir en el vehicle policial i un agent li anava a ajustar el cinturó de seguretat, li va propinar una forta patada en la cara que va deixar a l'agent atordit, per la qual cosa va haver de ser avaluat sanitàriament. Així mateix, durant el seu trasllat en el vehicle policial, va colpejar amb les cames l'habitacle i va començar a donar cabotades en la mampara, causant diversos danys.

Al detingut, de nacionalitat hondurenya, se li considera presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi, lesions, atemptat a agent de l'autoritat, trencament de mesura cautelar i danys. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat aquest dijous a disposició judicial.