Iceta dice que la propuesta del Consejo Interterritorial es de obligado cumplimiento y pide encarecidamente cumplirla

El ministro ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a donde se ha desplazado para presidir el acto de inauguración oficial del Edificio de la Antigua Aduana de Bilbao, y donde se ha referido al hecho de que el Salud del Gobierno Vasco no participara ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el Ministerio, que contemplaba medidas relacionadas con horarios de hostelería, ocio, eventos o cribados, por considerar que afectan a competencias de las instituciones vascas.

El ministro, que ha indicado que mañana se verá "negro sobre blanco" el planteamiento acordado tras su publicación en el BOE, ha negado que se trate de una "imposición". "En la variedad que es España hay comunidades que prefieren regularse a sí mismas y no ver la interferencia de otras instituciones y otras prefieren pautas de actuación comunes", ha añadido.

Iceta, que ha recordado que la pandemia "no ha acabado", ha indicado que será una "orden de obligado cumplimiento" y ha señalado, ante la decisión de Euskadi de no participar en el debate y votación, que respeta su postura pero no la comparte porque "la pandemia no conoce de fronteras administrativas" y la existencia de pautas comunes de actuación "nos parece lógica".

El ministro ha pedido encarecidamente "a todo el mundo" que cumpla la propuesta pero "no porque sea una obligación sino porque conviene a todos". "Y si se produce algún caso que haya que comentar en el futuro lo haremos", ha afirmado en referencia a que finalmente Euskadi decida no acatarla.

Además, ha indicado que nadie debe ver lo aprobado ayer como "una imposición" y ha señalado que puede entender que Urkullu preferiría "que no hubiera unas pautas de conducta coordinadas del conjunto de España", pero ha apuntado que su plan vasco de desescalada también se ha ido modificando "porque la realidad de la pandemia ha ido cambiando".

