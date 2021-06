El comité d'empresa de la Ribera s'uneix a la concentració de demà de la SRCV contra l'Empresa Pública de Salut

Sobre aquest tema, exigeix la retirada del Decrete Llei de creació d'aquesta EPS i adverteix de les possibles conseqüències ja que afirmen que la seua constitució "es traduirà en un deteriorament de la qualitat assistencial per als pacients, i d'una precarització de les condicions laborals".

A més, assenyalen que l'EPS garanteix "la futura externalització de servicis i fins i tot departaments" i que, tal com està concebuda, a continuació de la incorporació de professionals de l'antiga empresa de ressonàncies, i el personal de subministrament farmacològic de les residències, "s'inclourà al personal de les Concessions que acaben el contracte i fins i tot als Consorcis de l'Hospital General de València, i al Provincial de Castelló".

"A ningú se li escapa que l'EPS podria ser la fi també dels interins de llarga durada, de més de tres anys , als quals se'ls inclouria també en aquesta empresa com a possible solució a la més que probable judicialització de la seua situació", afirmen.

Per tot açò, el comité d'empresa de la Ribera se solidaritza amb el Comité d'empresa de Torrevella Salut i se suma a la seua petició de dimissió del sindic del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, pels seus "greus insults" als professionals d'aquest departament de salut, que entre altres qualificatius es va referir a ells com a "fills de regidors".

De la mateixa manera, critiquen la intenció de "injuriar el procés de reversió duta a terme a Alzira, la prioritat de la qual va radicar, en què tot es fera amb la màxima seguretat jurídica per al personal d'Alzira i per als quals venien després". "L'EPS no és més que una nova privatització de la gestió sanitària a la Comunitat Valenciana", postil·len.