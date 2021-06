Cvirus.- La Generalitat destina 6,7 milions a les Arts i les Ciències per a compensar les pèrdues de 2020 i 2021

Tant els efectes de la pandèmia com l'estat d'alarma, amb les restriccions en el moviment de les persones i la paralització de l'economia, han suposat la suspensió de les seues activitats en determinats períodes i una important reducció durant la reactivació de les unitats del complex, segons l'orde de modificació de crèdit que publica aquest dijous el DOGV.

Tot açò ha suposat la pèrdua de la majoria dels ingressos de la societat durant 2020 i una important disminució en els de 2021, que no es preveu que puga revertir en el primer semestre.

Un efecte que, d'acord a l'informe de la direcció general de CACSA remès a la Generalitat, s'ha fet notar especialment en AVANQUA: la seua xifra de negoci en 2020 va ser un 71% inferior a la de 2019 i per a 2021 no s'espera molt millor.

A partir d'ací, en el marc d'ajudes estatals per a recolzar l'economia, Presidència de la Generalitat ha plantejat la necessitat d'incloure una nova línia de transferències en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa d'ordenació i promoció del turisme, a favor de CACSA per 6.770.800 euros: un milió per a 2020 (1 juliol-31 desembre) i la resta per a enguany.

Aquests diners parteix de disponibilitats de crèdit de la Generalitat, en els capítols de despeses diverses i servici del deute, com a conseqüència de la subrogació del deute de Fira València, la reestructuració de préstecs de mecanismes de l'Estat i la pròpia evolució dels tipus d'interés respecte a les previsions realitzades en l'elaboració del pressupost de 2021.