Kiko Hernández pide perdón a Rocío Carrasco en su primer careo: "Ni he sido buen profesional ni buena persona"

Kiko Hernández nunca ha hablado con Rocío Carrasco. Pero eso cambió en la noche de este miércoles, cuando el colaborador se sentó en la entrevista a la hija de 'la más grande' en plató con la que, además, ponían el broche de oro a su docuserie.

Hernández, que antes del cara a cara se confesaba "nervioso", una vez que la tuvo delante de él le pidió sinceras disculpas por lo que ha dicho de ella todos estos años y entonó el mea culpa.

El colaborador, que ha acusado varias veces a lo largo de estos años a Rocío Carrasco de ser una "mala madre", reconoció que, tras ver la docuserie, ha cambiado de opinión.

"Ni he sido buen profesional ni buena persona al llamarte mala madre. Aprovechando y agradeciendo que te tengo delante, te quiero pedir perdón de corazón", le dijo sincero.

"Me iba a lo fácil, a escuchar al que tenía al lado y que me intoxicaba. Con todo esto has demostrado que eres muy buena madre"m se explicó.

Además, Hernández quiso saber por qué, después de todo lo que ha dicho sobre ella, nunca le ha denunciado. "Porque has tenido algunos ángeles de la guarda que me han dicho que no eres mala persona", le explicó Carrasco, refiriéndose a Belén Rodríguez.

Por último, Kiko cargó contra la familia de la protagonista. "Rocío Jurado no entendería que le hagan ese daño gratuito a su hija", dijo contundente.