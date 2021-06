Alvar Vielsa estrena 'La Inagotable', un monólogo sobre Virginia Woolf, este viernes en el Gran Casino de Ciudad Real

La obra, organizada por Pyramide Creaciones, es un monólogo dramático representado por Vielsa. Según cuenta en una entrevista con Europa Press, siempre tuvo "la idea de hacer un espectáculo sobre Virginia", pero nunca salió adelante porque "el proyecto es terriblemente exigente" y no estaba "preparado para afrontarlo".

Así, según explica, creyó que "llegado a este punto de madurez profesional" en el que se encuentra, en el momento de subir a un escenario a hacer un monólogo tendría que marcarse "cotas más altas" y superar sus expectativas para lo que "no es un trabajo más".

Sobre lo que supone para el artista la figura de Woolf, cuenta que todo empezó cuando cayó en sus manos el ensayo 'Una Habitación Propia', momento en el que supo que tenía "una visión muy parecida de la sociedad".

"Virginia Woolf es un azote inmenso de sublevación, que trasciende el tiempo y la intelectualidad en cualquier década posible", ha explicado, añadiendo que "es la mujer más valiente de nuestra era, una figura difícil de conocer por completo y que consigue que a medida que te acerques a ella, te cuestiones tu propia existencia".

El monólogo comienza hablando de la condena hacia la mujer, reducida a un cuerpo doméstico, excluida de libertades y derechos, puesto que las mujeres en 1929 no ganaban dinero o si lo ganaban, no podían disponer de él. "Está claro que si a una mujer no se le permitía entrar en una biblioteca, no tenía acceso a la cultura", ha destacado.

"Virginia demuestra que luchó día tras día y cambió la visión de la mujer en la literatura ya en vida", cuenta, señalando que en la actualidad piensa que falta esa actitud, la que cambia las cosas día a día, en lo cotidiano y "es por eso que la figura de Virginia Woolf sigue en nuestro mundo", porque "no se ha conseguido aplicarlo en un solo día, si no esta figura dejaría de ser un referente tan fundamental".

EL CINE INDEPENDIENTE ESTÁ "EN SU SIGLO DE ORO"

A su juicio, "el cine independiente está en su siglo de oro" y hay una oleada de jóvenes realizadores "bien preparados, con ideas innovadoras que han supuesto una revolución audiovisual en las plataformas con series y películas que se lanzan dentro y fuera de nuestro país con una factura impecable". Así, opina que "el cine español denostado se ha acabado".

Vielsa comenta, además, que Ciudad Real tiene una amplia oferta gracias a las iniciativas de agentes culturales, asociaciones y colectivos nacidos de la propia ciudadanía y añade que "poco ha nacido de las instituciones".

Aún así, admite que "está bien" que haya eventos, "muchas veces solapados, sin interconectar e intervenir en un equipo numeroso y profesional". "Los responsables de cultura de Castilla-La Mancha deberían examinar el presupuesto que se destina a cultura en el resto de comunidades y dejar las ayudas mileuristas del siglo pasado, así no se promueve la cultura, solo una foto", añade.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Álvaro Vielsa comenzó su primera obra audiovisual hace veinte años con una animación con playmobiles titulada 'La Invasión Androide' y que "sorprendió en numerosos festivales".

A partir de entonces, combinó el teatro y el cine hasta completar su formación en la Escuela Andaluza de Cinematografía en Sevilla. Después de esta etapa, regresó a Ciudad Real, donde trabajó todo un verano como camarero para trasladarse a Barcelona "a probar suerte", pero la crisis de 2009 le devolvió "de nuevo a la Mancha", cuenta.

Más tarde fundó el Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam), consolidado como epicentro del cine en la región y que le ha abierto "un puente como director a nivel nacional".