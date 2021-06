El canvi climàtic, cada vegada més evident al Mediterrani

Experts de la Universitat de València (UV) i la d'Alacant (UA) urgeixen a actuar contra la "mediterranització" del canvi climàtic, de manera ambiciosa i sense dilació, davant els efectes que ja estan ací: les nits d'estiu cada vegada més tòrrides sense baixar de 25 graus, el calfament de l'aigua de la mar i l'augment de temperatures fins a 2,5 graus en zones de muntanya.

Aquesta és el principal advertiment que llancen les catedràtiques Mª José Estrela, Mª José López i Jorge Olcina en el llibre 'Canvi climàtic al Mediterrani', presentat aquest dimecres en el Jardí Botànic com l'últim informe científic d'aquest procés en la Comunitat Valenciana, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient.

Una de les seues conclusions és que el Mediterrani es calfa entre dues i tres vegades més que el conjunt dels oceans en l'àmbit global, sobretot a l'estiu, com revelen les imatges per satèl·lit dels últims 35 anys amb una pujada acumulada d'un grau.

Com a conseqüència, "l'estiu s'avança, dura més i és més intens", ha constatat Mª José López, catedràtica de Geografia Física, per a lamentar que continuem veient la mar com a proveïdor de recursos i un lloc on tirar desfets quan ocupa el 70% del planeta.

Això suposa que juny ja es considera com a estiuenc, amb una pujada de fins a 2,5 graus en les zones més altes d'interior, fins a 3 en les de muntanya com el Penyagolosa.

Mentrestant es registra una pèrdua de les precipitacions en les conques interiors i en les capçaleres del Segura i el Xúquer, una cosa especialment greu en aquest últim riu amb una baixada anual del 20%. Són dades "d'extraordinària importància" per a les polítiques hídriques de la Comunitat i Murcia.

Els experts també posen el focus en el risc "molt elevat" de desaparició de zones amb gran valor ambiental i de les seues espècies vegetals, com els parcs naturals de la Font Roja i la Serra de Mariola. Altres conseqüències són la pèrdua de confort tèrmic, l'augment del nivell de la mar, els patrons de circulació oceànica o la distribució d'animals i plantes marines.

L'última generació capaç de posar fre

"Ja està passant, no són projeccions. Si no posem remei anem a una situació molt dramàtica", ha advertit Mª José Estrela, també de Geografia Física. Sense voler ser alarmista, ha recordat que la generació actual pot ser l'última capaç de posar fre al canvi climàtic.

En aquest escenari, els especialistes reclamen polítiques decidides per a arribar a la pròxima dècada en millors condicions, a més de fer veure a la societat que el canvi climàtic ja no és qüestió de creences.

Un dels reptes més urgents és adaptar millor les ciutats a aquest procés, ja que per exemple en la Comunitat no estan preparades per a les pluges torrencials ni per als temporals de gran onatge. "Tenim una mar que vigilar", ha suplicat Jorge Olcina com a catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional.

Els experts coincideixen a rebutjar els missatges catastrofistes sobre el canvi climàtic perquè la gent no se senta enganyada si no es compleixen les prediccions, per la qual cosa advoquen per comunicar sempre amb dades i de manera progressiva. També posen en valor l'augment de la conscienciació des dels anys 80, com ha constatat Joan Romero, catedràtic de Geografia Humana i ànima máter del llibre, en la seua participació per videoconferència.

Llei de Canvi Climàtic

En clau valenciana, destaquen la Llei de Canvi Climàtic -en fase d'exposició pública- com un exemple positiu i més ambiciós que la d'Espanya, aprovada fa unes setmanes. "Va una mica més enllà: hem de començar a adaptar-nos al canvi climàtic des de ja, no sols mitigar-lo", ha reivindicat el catedràtic de la UA.

Com a consellera d'Emergència Climàtica, Mireia Mollà ha lamentat que la burocràcia allarga l'aprovació de la llei de la Generalitat i ha advertit que mentrestant hi ha sentències judicials contra alguns països per la seua inacció climàtica. "Preferiríem no ser un govern condemnat per no tindre en compte aquests elements", ha recalcat, exigint no seguir un altre interés que no siga el públic.

"Podem ser els primers refugiats climàtics d'Europa", ha reiterat, insistint que tots els governs estan obligats a prendre decisions "valentes" contra el canvi climàtic, amb el que "poca broma".

I el vicealcalde segon de València, Sergi Campillo, ha promés que l'Ajuntament farà "tot el possible" perquè les administracions vagen totes a una i ha advertit que València pot ser un "còctel explosiu" del canvi climàtic, a més d'apel·lar a la conscienciació perquè "ja no és una cosa d'ossos polars".

Campillo, també de Compromís i regidor d'Ecologia Urbana, ha lloat a la ciència, recordant que fins fa poc un negacionista governava els Estats Units, i ha defensat les últimes polítiques municipals: "Quan convertim en zona de vianants places i carrers estem mitigant el canvi climàtic".

I l'investigador Jaime Güemes, director del Botànic, ha coincidit que el món afronta un moment crític que pot tindre conseqüències irreversibles en els espais protegits, "el paisatge centenari que forma part de la nostra cultura, identitat i vivència".

El jardí participa aquesta setmana en la iniciativa València Canvia pel Clima amb una campanya per a potenciar l'alimentació de proximitat i uns tallers d'horta ecològica, al costat d'una jornada de portes obertes aquest dissabte 5. A més, acull l'exposició 'Terres i temps. Terres de país i variacions de temps', un conjunt de pintures sobre paisatges valencians d'Esteve Adam.