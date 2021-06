Tras un año en blanco había muchas ganas de que volviera Eurovisión este 2021. Hubo varias canciones que conquistaron a la audiencia y finalmente Italia ganó casi en el último momento, gracias al voto del público que vio la emisión.

Eso es lo que acabó pasando de manera pública y visible para todos, pero entre bambalinas se estaba desarrollando un tierno romance entre la representante de Azerbaiyán, Efendi, y el noruego, Tix.

Ya existen varios vídeos recopilatorios con momentos de los días que pasaron en Rotterdam en los que se les ve interactuar. Tix también concedió una entrevista al canal de YouTube Los Replicantes, y allí confesó que siente "mariposas en el estómago" cuando escucha la canción de Efendi, Mata Hari, y añadió: "He estado bastante callado en redes sociales desde la final, pero es porque he estado hablando mucho con Efendi".

Samira Efendi ha concedido una entrevista recientemente e incluso se ha atrevido a hablar de planes de boda. Un periodista ha compartido capturas del artículo en su perfil, que incluyen las declaraciones de la artista.

"Para ser sincera, al principio no me tomé en serio la atención del representante noruego, Tix. No entendí lo que estaba pasando, fui a Eurovisión para ganar, no para conocer a alguien", comenzaba declarando la joven.

Y es que incluso ha tenido tiempo para pensar en boda: "Lo invité a Bakú y él mismo quería venir a conocer a mis padres. No sé si me casaré con él. Todo depende de la oferta".

Añadió, como dijo Tix en su entrevista en YouTube, que hablan todos los días y que si se casa es muy probable que se mude a Noruega. Asimismo, ahora no pueden verse debido a las restricciones causadas por el coronavirus, pero están deseando hacerlo. "Tiene muchas ganas de volar a Bakú", afirma Efendi.

Habrá que esperar un poco más para ver un reencuentro entre la de Azerbaiyán y el noruego, que seguro muchos eurofans están esperando que suceda en cualquier momento, ya que han conquistado los corazones de muchos con su tierna historia de amor.