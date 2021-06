Ari, de 'GH', decide no abandonar 'Solos' pese a los reproches de su marido, incapaz de "lidiar" con su hija

Ariadna Cross participa estos días en el reality de MiTele Plus Solos, en el que convive en un pequeño piso con Dani, concursante de su misma edición de Gran Hermano, en la que ambos saltaron a la fama.

Sin embargo, a pesar de llevar tan solo unos días, la hija del cantante Fortu, de Obús, se vio casi obligada a abandonar su trabajo tras la llamada de su marido, Antonio, en la que le reprochó que esté fuera de su casa y durante la que le puso al teléfono a la hija de ambos, de cinco años y llorando, porque echaba de menos a su madre.

Por eso, Ari se vio casi obligada a dejar el reality, algo que, finalmente no ocurrirá. No por este tema, al menos. Una decisión que tomó después de una llamada telefónica de su marido en el que, más calmado, se disculpaba con ella.

El tatuador pidió disculpas tanto a Ari como a Dani, a quien había llegado a amenazar en una conversación previa por haberse entrometido.

"Anoche pasó eso porque colapsé en el momento en el que vi a Nir (su hija) así. No supe gestionarlo"

"Quería hablar en público para ofrecerte mis disculpas, porque lo de anoche se me escapó de las manos por el momento", le dijo al concursante.

Por su parte, a su mujer le comentó: "Anoche pasó eso porque colapsé en el momento en el que vi a Nir (su hija) así. No supe gestionarlo. No va a volver a pasar, mi vida. Tú sabes que en nuestra relación no voy a pasar por encima de tus sueños, tus deseos, te apoyo absolutamente en todo lo que haces. No va a volver a suceder, te lo juro, te lo prometo. Porque es tu momento, porque te lo mereces, porque lo tienes que vivir bien y porque sí", remató.