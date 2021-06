Roberlo Leal desvela el problema que tiene "cada vez más" y pide a los concursantes que se lleven "ya" el bote

Pasapalabra sigue su rumbo triunfal en las tardes de Antena 3, sumando programas y espectadores que, en su mayoría, se muestran expectantes por ver quién se lleva el bote, si Pablo Díaz o Javier Dávila.

El primero ha estado a punto de llevárselo varias veces, pero una letra 'maldita' ha dado al traste con sus ilusiones en más de una ocasión.

El segundo pisa con fuerza en el concurso desde hace unas semanas y acaba de cumplir 50 programas, lo que ha sido motivo de celebración. De esta forma, el programa ha elaborado unos vídeos especiales que giran en torno al hito de Dávila. Uno de ellos es el protagonizado por Roberto Leal, conductor del mismo.

El andaluz, a través de un vídeo en la página web del concurso, ha hecho una petición a los concursantes, porque, de lo contrario, el 'problema' que tiene irá a más.

"No tengo favorito, pero lo que quiero es que os lo llevéis (el bote) ya, porque la tensión va subiendo, yo me voy poniendo nervioso y hablo cada vez más rápido y va a llegar un momento en el que no se me va a entender", asegura con su habitual humor.

Por eso, "lo que quiero es dar el bote y, sobre todo, poder abrazaros", concluye.