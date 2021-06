Rocío Carrasco opina sobre las últimas declaraciones de su hija, Rocío Flores: "Es la misma que me agredió"

Este miércoles, Rocío Carrasco disipó todas las dudas que pudieran quedar desde la emisión del documental en Rocío en plató, un formato presentado por Carlota Corredera. A diferencia de Rocío, contar la verdad para seguir viva, este se centró más en el presente y en el futuro.

Así, además de anunciarse la secuela del documental, que versará sobre la familia de Carrasco con la que ya no mantiene relación, opinó sobre las declaraciones que ha hecho su hija, Rocío Flores, sobre el documental.

Y lo hizo a colación de una frase que no le pasó desapercibida de un vídeo sobre el homenaje que se le hizo a Rocío Jurado el día que se cumplieron 15 años de su muerte. En las imágenes, una reportera le preguntaba a Rocío Flores si, tal y como parecía, se había emocionado al escuchar el nombre de su madre en el acto.

Y es que, a modo de reivindicación, una espontánea gritó "Yo soy Rocío Carrasco" en el solemne homenaje, recordando la figura de la hija de la más grande. Ante la cuestión, Flores respondió con bastante frivolidad: "Estoy emocionada desde la misa, que queréis ver cosas donde no las hay".

Con tristeza y desde plató, Rocío Carrasco reconoció que se había quedado "pillada" en esas declaraciones y que dejaban claro que su hija no sentía nada al escuchar su nombre. Tras esto, Carlota Corredera quiso indagar más, y le preguntó a Carrasco su opinión respecto a las alusiones públicas que había hecho Rocío Flores al documental, principalmente en el debate de Supervivientes y en El programa de Ana Rosa.

Rocío Carrasco evita ver las apariciones televisivas de su hija

Y el comentario de Carrasco al respecto no fue nada halagüeño pues, con pesimismo, pero sin perder la esperanza; comentó que, aunque evitaba verlas porque no le hacían bien, reconocía en esas imágenes a la persona del 27 de julio de 2012, es decir, a la hija que la agredió hasta quedar inconsciente.

Según explicó, cree que esto se debe a que la joven no se encuentra en una situación aséptica o neutral, sino que se mantiene muy unida a su padre y a toda la gente que no cree a Rocío. Con respecto a la posible serie que se rumorea que podría hacer Flores para responder al documental de su madre, esta dijo que no tendría problema mientras dijera la verdad y no descartó tomar acciones legales en caso de no ser así.

Sobre el posible daño que podría haberle hecho a su hija el exponer ciertos aspectos de ella en el documental, declaró: "Para mí era imposible mostrar la realidad de quien es el ser sin contar eso que es su obra maestra, lo más abominable que ha hecho, que es lo que ha hecho con su hija. No tenía otra forma de hacer ver la envergadura de maldad que tiene esta persona".