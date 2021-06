Así fue la histórica visita de Rocío Carrasco a la tumba de Rocío Jurado: "No entiendo Chipiona sin mi madre"

"Vamos a Chipiona en tren. Es donde he pasado muchos de los mejores momentos de mi vida. Para mí significa diversión, vacaciones, poder caminar sola por la calle sin que nadie me vigilara... también asocio el lugar a mi madre, a mi padre y a mi adolescencia". Así comenzó un emotivo vídeo que vio la luz en Rocío en plató e ilustró el regreso de Carrasco al municipio que marcó su juventud.

Las imágenes se grabaron cuando se cumplieron 15 años de la muerte de Rocío Jurado y la familia de la más grande se congregó, para un acto conmemorativo, en el cementerio de San José, que es donde se encuentra el féretro de la cantante.

"Es el lugar en el que descansa ella, no entiendo Chipiona sin mi madre. Voy llenando mi recipiente de vidas y cada vez me encuentro con más fuerza para hacer más cosas. Vuelvo a Chipiona para no dejar de venir", declaró, con una sonrisa.

Ya en la ciudad, Carrasco se reencontró con sus tías Ani y Rocío, con las que se fundió en un abrazo. Tras esto, comentó en plató que había regresado del viaje con las pilas completamente cargadas y con la intención de comprarse una casa allí. El vídeo mostró también la parte más vulnerable de la protagonista del documental, y fue cuando esta visitó la tumba de su madre este martes 1 de junio.

En las imágenes, se pudo ver cómo se acercó, depositó un ramo de flores y entre lágrimas se marchó apresuradamente para abrazar a sus tías. "Fue difícil, pero era algo que quería hacer. Quería empezar habiendo superado eso, pues antes ni mi cabeza ni mi estado me lo permitían. Fue muy duro, pero también muy gratificante", reflexionó desde el plató.

Rocío Carrasco se emociona al visitar la tumba de su madre en el cementerio de Chipiona #RocioSeguirViva pic.twitter.com/UTlMafOjIS — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 3, 2021

Además, contó que a veces siente a su madre en casa en forma de viento. Hasta hace poco, recordó, era incapaz de escuchar las canciones de Rocío Jurado, pero es algo que había conseguido ir superando con la ayuda de la extriunfita Anabel Dueñas: "He vuelto a disfrutar las canciones de mi madre y una de mis favoritas es Punto de partida", eligió.