Seis planes para este fin de semana en Madrid: de 'Castelvines y Monteses' al Palacio de Liria

Los planes para este fin de semana se inician en Verona, pasan por una representación operística ambientada en las afueras de Florencia y acaban en un refinado salón de estilo italiano. Entre medias, nos acercaremos al México más vanguardista, revisaremos fotografías de los años sesenta y escucharemos música coral en un Real Monasterio.

Saludo de la compañía al finalizar la función de 'Castelvines y Monteses' Adolfo Ortega

Teatro. 'Castelvines y Monteses'

Una divertidísima fiesta teatral con música en directo, conocidas canciones y mucho sentido del humor, es la que se vive estos días en el Teatro de la Comedia con las representaciones de Castelvines y Monteses. A manos de Lope de Vega llegó en su día una novela italiana de finales del siglo XV, en la que unos desventurados amantes lidiaban con la enemistad de sus respectivas familias en Verona y decidió escribir esta comedia. Shakespeare también recibió en su domicilio el mismo libro (y eso que no existía Amazon) y se puso bastante más trágico para dar con su famoso Romeo y Julieta, cosa que muchos veroneses agradecerán todavía y otros estarán hasta el gorro. El director Sergio Peris Mencheta logra aunar la comedia musical con el verso de Lope, sin complejos pero con mucho ingenio, en una escena siempre poblada, repleta de detalles y riqueza de recursos teatrales, conduciendo todo con fluidez y ritmo frenético. Números musicales en los que se versiona a Paolo Conte, Franco Battiato y aparece hasta el Volare oh, oh, convirtiendo el escenario es una pista de baile no precisamente del siglo XV. Las funciones han estado canceladas durante diez días por el puñetero virus, pero ya se han reanudado y llegarán hasta el 13 de junio, así que hay que hacerse con las entradas sin pensárselo demasiado. ¡A por ellas!

'Emigrantes' de Gerardo Vielba Adolfo Ortega

Fotografía. Gerardo Vielba

En el antiguo depósito de agua del Canal de Isabel II, acondicionado especialmente para exposiciones fotográficas desde hace tiempo, se puede disfrutar de las instantáneas de Gerardo Vielba, miembro destacado de lo que se denominó como Escuela de Madrid. Enmarcado en la presente edición de PHotoESPAÑA 2021, se muestran más de cien fotografías fundamentalmente ubicadas en Madrid, Santander, Alicante o París, durante los años sesenta. Nos encontramos con numerosos grupos de niños que hacían su vida diaria en la calle o correteaban por las tardes de vacaciones en los pueblos de Cantabria. La España de entonces arrojaba un eco infantil que hoy sólo se percibe en los patios de colegio. El índice de natalidad, los coches y otros dispositivos han borrado todo aquello. Vielba se fijó también en la desolación de los arrabales madrileños, cuando los descampados comenzaban a edificarse al ritmo del desarrollismo. El fotógrafo también capturó imágenes oníricas muy fellinianas en playas del norte de España o tan estremecedoras como los Emigrantes que esperan en la foto de arriba, quizás recién llegados a Barcelona, imaginando angustiados el porvenir. En la capital francesa pasó unos días el autor en 1962 y aprovechó para hacer un magnífico reportaje de París, que contrasta con la sociedad española de la misma época reflejada en el resto de la muestra. Retratos de los personajes que paseaban por la calle, dormitaban en un banco o veían la vida pasar desde los cafés o tras los muros del Louvre. Estará abierta hasta el 25 de julio en la Sala Canal de Isabel II y, para los más curiosos, el comisario de la exposición, Antonio Tabernero, se brinda a ilustrar la visita con su conocimiento de la obra de Vielba, en días concretos del mes de junio. ¡Atentos a la web del Canal de Isabel II para apuntarse!

Manuela de Laborde. En la era Cedida

Documental. Manuela de Laborde

De lo más tangible y cotidiano a la pura abstracción: últimos días del XVIII Festival Documenta Madrid, que todavía nos permitirá descubrir nuevas formas de expresión audiovisual, alejadas de las ataduras comerciales y renunciando a los esquemas narrativos de ficción al uso. La artista visual mexicana Manuela de Laborde presenta un programa denominado Abstracción Rítmica, con cuatro cortometrajes que oscilan entre los 15 y 25 minutos. En su título ya da cuenta del camino que propone: imágenes no definidas en movimiento, retazos de músicas, voces lejanas. Apuntes líquidos de color, texturas microscópicas del mundo vegetal y paisajes que surgen de detalles minerales, filmado todo ello básicamente en 16 mm. Visualizar las obras de Laborde nos sumerge en un espacio minimalista, desconocido, absorbente pero relajante. La observación plácida de la realidad en la que no reparamos, llevados por un ritmo de vida que no invita al reposo. Cabe reconocer la labor de la plataforma Filmin, que apoya esta muestra y difunde las películas participantes en un claro ejemplo de los nuevos canales de exhibición que ya se han abierto. Será en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, a las 20:30 horas del viernes 4. Como introducción o ampliación, no dejen de buscar en la web de la cineasta para aproximarse a sus creaciones.

Real Monasterio de Santa Isabel Patrimonio Nacional

Música. Coro de la RTVE

La una de la tarde de un sábado puede considerarse perfectamente la hora del vermut, pero el plan consistiría en aguardar un poco escuchando las estupendas piezas que ofrecerá el Coro de la RTVE en el Real Monasterio de Santa Isabel, antes de darse al destilado y la aceituna en alguna terraza de la calle dedicada a la santa. Este monasterio se ubica en la antigua casa de campo de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, y fue saqueado y quemado en varias ocasiones como suele acontecer en este país. Patrimonio Nacional cuida de él, así como de muchos otros lugares donde organiza conciertos extraordinarios. El contratenor Carlos Mena dirigirá en esta ocasión al coro y Juan de la Rubia se sentará ante el órgano, para ofrecernos un variado programa con obras de Brahms, Saint-Saëns, J.C. Bach o Vaughan-Williams. Sólo por escuchar los gloriosos cinco minutos que dura Geistliches Lied, Op 30 de Johannes Brahms, ya merece la pena sentarse en el banco de la iglesia y esperar el suntuoso Amén que cierra la pieza. Será a las 13 horas del sábado 4 en el Real Monasterio de Santa Isabel, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

'Viva la mamma' muestra las "inconveniencias" de montar una ópera BERTRAND STOFLETH b.stofleth@free.fr

Ópera. 'Viva la Mamma'

La ópera cómica de Donizetti que se acaba de estrenar en el Teatro Real no se titula realmente Viva la Mamma, sino Le convenienze ed inconvenienze teatrali, y en ella se narra, a modo de farsa, las vicisitudes de una compañía de poca monta a la hora de poner en pie una producción lírica. Se trata de la ópera dentro de la ópera, una mirada interior que ha resultado irresistible para todo creador artístico en cualquier campo. Sustituciones de cantantes, envidias y tensiones tradicionales entre egos subidos, propician situaciones muy divertidas entre personajes, sobre todo cuando algunos señores con toda su barba han de hacerse cargo de papeles femeninos. Nuestro gran barítono Carlos Álvarez capitanea el elenco de cantantes y ya ha comentado que el papel de Mamma Ágata que aquí interpreta es un auténtico regalo. La música chispeante de Gaetano Donizetti y la dirección escénica de Laurent Pelly seguro que también resultan un regalo para los que se animen a asistir a alguna de las funciones. En cartel hasta el 13 de junio en el Teatro Real.

Salón italiano en Palacio de Liria Fundación Casa de Alba

Visita guiada. Palacio de Liria

Estos planes que aquí hilvano cada viernes acaban en el Palacio de Liria, una de las residencias nobles más elegantes de España, situado en pleno centro de Madrid, en una calle Princesa que ahora se ha convertido en embudo de automóviles por las obras de Plaza de España. Fue construido en el siglo XVIII según el gusto francés y atesora un patrimonio artístico e histórico de valor incalculable (salvo para las aseguradoras). En su biblioteca se exponen manuscritos de Fernando el Católico o Cristóbal Colón, biblias lujosamente ilustradas del siglo XV, cartas de navegación, etc. Cuadros firmados por Velázquez, Rubens, Tiziano, Zurbarán y otros afamados pintores se diseminan por la planta principal del palacio. Salones con refinado mobiliario, multitud de objetos familiares y fotografías. que se han bautizado como Estuardo, italiano, flamenco o Goya, este último con varios retratos familiares pintados por el aragonés. Seguro que doña Cayetana, la duquesa más popular de todos los Alba, cada tarde hacía servir el chocolate con picatostes en uno de ellos. Así era de castiza. Ahora podemos recorrerlos en grupos reducidos, con una audio-guía sincronizada para todos los visitantes, y asistidos por una persona que responde cualquier pregunta y se sabe la historia del palacio al dedillo. Y hasta aquí hemos llegado.