Lydia Lozano entona el 'mea culpa': "No sabía que era tan manipulable, Rocío Carrasco ha sido una bofetada"

En medio de los actos en conmemoración de Rocío Jurado, este miércoles, Telecinco emitió Rocío en plató, un último programa que supuso el broche final del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Al igual que habitualmente, el formato comenzó con un monólogo de Carlota Corredera.

Entre los comentaristas, estuvieron las habituales Paloma García Pelayo, Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez... y, como novedad, Kiko Hernández y Pilar Rahola. Además, desde el principio anunció la presentadora que la silla que estaba vacía se ocuparía más adelante. Y finalmente resultó ser Lydia Lozano quien ocupó ese asiento.

Y es que, la periodista ha sido uno de los mayores altavoces de Antonio David Flores, algo que reconoció ella misma en una esperada conversación con Carrasco. Tras destacar lo que había supuesto a nivel social el documental, pasó a relatar las implicaciones profesionales del formato de La Fábrica de la Tele.

"Has sido una bofetada muy gorda. Siempre decíamos '¿Por qué no habla en público, pero sí pone demandas? ¿Quiere dinero?" Después, Lozano aludió directamente a Antonio David Flores.

"Todo ello mientras la otra persona lo hacía públicamente. Imagino tu dolor psicológico al ver a una persona hablando en televisión o llamándome a mí cuando él no estaba... ya lo dije en el primer capítulo. Me sorprendió muchísimo el intento del suicidio, porque lo otro estaba ya en un juzgado" continuó. La periodista pasó a reconocer sus fallos.

"Yo no sabía que era una mujer manipulable. Tengo que reconocer que me creí todo. ¿Qué pensabas de mí cuando yo soltaba cosas que tú ahora has demostrado que eran mentira?", le preguntó Lydia a Rocío Carrasco. Y es que, según compartieron, ambas fueron íntimas antaño, y la periodista era prácticamente una más en la casa de los Jurado.

"Precisamente por eso no entendía nada. Que alguien que me conocía desde siempre empezara a hablar con esa inquina y vehemencia desde Tómbola o El sorpresa... se te ha tratado como si fueras de la familia y nunca me llamaste para contrastar o preguntar", recordó Carrasco.

Lydia Lozano sigue sin hacer autocrítica. Rocío Carrasco no tenía que quitarte a ti la venda, tú como periodista que eres, tenías que haber contrastado la información 😡😡😡#RocioSeguirViva pic.twitter.com/cwJBMM6XnS — ITZIAR ENFEDAQUE (@itzi_enfedaque) June 2, 2021

Después, Lozano recogió una ocasión en la que Rocío Carrasco intentó hacer que entrara en razón, aunque reconoció que, en ese momento, no creyó las palabras la protagonista del documental y no las compartió en ningún plató a petición de la propia Carrasco. "No hay mayor ciego que el que no quiere ver", comentó la hija de la más grande al respecto, con contundencia.