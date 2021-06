María José Campanario desmiente su recaída: "No he tenido ninguna crisis"

María José Campanario está que trina desde que esta semana se ha publicado que ha tenido que ser hospitalizada por una recaída en su lucha contra la fibromialgia.

Una información que no se corresponde con la realidad porque, según explica la protagonista en conversación con 20minutos, es cierto que visitó el hospital, pero "no fue nada". "Tuve que ir, pero no es verdad que he tenido ninguna crisis", añade. Aclaración que Campanario se ha visto obligada a realizar ante las cámaras de las agencias de prensa que, casi a diario, siguen sus movimientos.

La noticia de su supuesta recaída ha despertado, como todo lo relacionado con ella, un gran interés en esas redes sociales en las que suele tener grandes apoyos. El último en sumarse a la lista ha sido el de la concejala del Partido Popular Andrea Levy, víctima también de la fibromialgia, quien le ha deseado mucho ánimo y fuerza ante los días más complicados de la enfermedad: "Le doy las gracias, porque sí, es duro, pero quiero insistir en que no he tenido ninguna crisis", ha reincidido María José.