Xandra Falcó se sincera sobre la muerte de su marido, Jaime Carvajal Hoyos: "Ese día el mundo se volvió del revés"

El pasado mes de septiembre fallecía de manera repentina Jaime Carvajal Hoyos, marqués de Almodóvar del Río, a los 56 años. Su mujer, Xandra Falcó, se ha sincerado sobre aquel fatídico día en una entrevista con Vanity Fair.

La primogénita del marqués de Griñón, Carlos Falcó, no ha vivido uno de sus mejores años, ya que después de esta tragedia le siguieron el fallecimiento de su padre y el de su tío, Fernando Falcó, marqués de Cubas.

"Ese día el mundo se volvió del revés", ha confesado por primera vez de manera pública al medio citado anteriormente. Asimismo, la hermana de Tamara Falcó siguió adelante con su vida y sus proyectos gracias al apoyo incondicional de sus tres hijas.

De hecho, Xandra estuvo a punto de parar la producción de su vino, pero sus pequeñas le ayudaron a no abandonarlo: "Me dijeron: 'Pero por qué vas a esperar, mamá. (...) Tienes que seguir adelante. Con tu vida y con tus planes’. Me dieron una lección. Y ahora me alegro muchísimo de haberles hecho caso".

Recordando a su padre, la aristócrata habla sobre la admiración que le guardaba al marqués por su incansable trabajo: "Era increíblemente trabajador. Nunca se cansaba y la palabra pereza no entraba en su vocabulario. Y tenía una cualidad que cada día admiro más: el optimismo. Mi padre era un optimista nato".

Precisamente, en memoria de su padre, se han reunido los tres hermanos, Xandra, Manolo y Tamara Falcó para dedicarle un homenaje en la feria Madrid Fusión.