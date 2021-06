STEPV insta Educació a "buscar fórmules" perquè els centres de Secundària "mantinguen l'ensenyament en valencià"

Representants de STEPV s'han reunit amb la directora general d'Innovació Educativa, Margarida Castellano; la cap del Servici d'Educació Plurilingüe, Àurea Garcia, la subdirectora general d'Ordenació, i Elsa Vilalta, per a tractar l'aplicació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) que preveu la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el curs que vé en Secundària. A la trobada també han assistit membres d'Escola Valenciana, precisa el sindicat docent en un comunicat.

STEPV ha mostrat la seua "preocupació" per que els centres educatius amb les anteriors línies en valencià "perden hores de valencià com a llengua vehicular amb l'aplicació del PEPLI, quan tots els informes propis i internacionals avalen la immersió lingüística com la millor fòrmula perquè l'alumnat adquirisca la llengua pròpia (i minoritzada) en igualtat de condicions amb altres llengües oficials, en el nostre cas el castellà".

En aquest sentit, recorda l'organització sindical, s'han manifestat 46 centres educatius de la Comunitat, "que veuen un retrocés en l'ús del valencià com a llengua vehicular a partir del pròxim curs". Per açò, el sindicat ha instat la Conselleria d'Educació a "buscar fórmules perquè mantinguen l'ensenyament en valencià el pròxim curs".

També ha sol·licitat a l'administració la modificació de la llei de plurilingüisme per a adequar-se a la LOMLOE i que "es potencie el valencià per a garantir que siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià".

Segons STEPV, des de la Conselleria els han traslladat que tots els centres educatius de Secundària valencians compleixen amb els percentatges marcats en la llei i que s'ha assessorat legalment i metodològicament els centres amb línies en valencià perquè el PEPLI continga el màxim d'hores en valencià permesos per la llei de plurilingüisme.

Igualment, afigen, "continuaran treballant per a formar el professorat metodològicament, ja que la llei de plurilingüisme comporta un canvi important quant al tractament de llengües i continguts a les aules (TILC)".