Conmoción en redes por los mensajes de varios 'streamers' famosos que podrían apuntar a la muerte de Gabriel Chachi

Este miércoles, las redes sociales se han vestido de luto después de que varios creadores de contenido dedicasen mensajes a Gabriel Chachi, conocido streamer de 25 años, por su posible fallecimiento.

Este creador de contenido, con presencia en YouTube desde hace años y conocido por sus cuentas en las que publicaba memes en redes, ha colaborado con numerosos influencers y youtubers. Es por ello que, durante el martes y el miércoles, han sido muchas las publicaciones de compañeros y amigos que han llorado su posible pérdida, pero la primera en dar la voz de alarma de que algo podría estar pasando fue su novia, Hanabie.

"Literalmente, estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer, tengo miedo", tuiteó el martes de madrugada. "No quiero dormirme, porque sé que voy a soñar que aparece y al despertarme me sentiré horrible".

No entiendo nada no me cuadra nada no se que hacer tengo mieid — rana giovanni😳 (@_hanabie) May 31, 2021

no quiero dormirme porque se que voy a soñar que aparece xd y al despertarme me sentiré horrible — rana giovanni😳 (@_hanabie) June 1, 2021

esq tengo un agujero en el pecho dime que estas bien…. — rana giovanni😳 (@_hanabie) June 1, 2021

Quiero despertar de esta pesadilla — rana giovanni😳 (@_hanabie) June 1, 2021

"Es que tengo un agujero en el pecho, dime que estás bien", continuó escribiendo cuando no conseguía localizar a Gabriel. "Quiero despertar de esta pesadilla".

Poco después, otros youtubers que lo conocen y quieren hablaron de una posible pérdida. "Me dieron ayer la noticia y aún no me lo creo. Te vas dejando un vacío enorme", escribió byCarlitos. "Simplemente era el mejor. Descansa en paz, rey de reyes", dedicó Nil Ojeda junto a una foto en la que salía con Gabriel Chachi.

Simplemente era el mejor, descansa en paz rey de reyes. 👑🖤 pic.twitter.com/elVZm4kret — Nil Ojeda (@nilojeda) June 2, 2021

Te quiero, amigo 🤍 — Kidi ⚡ (@KidiIRL) June 2, 2021

por ti no le voy a bajar nunca mi rey ♥️ — Telmo (@Telmometro) June 1, 2021

Kidi también le dedicó un mensaje en Twitter: "Te quiero, amigo". De hecho, la preocupación por su estado ya empezó el martes cuando este streamer iba a hacer un directo con Gabriel Chachi y no apareció. "Seguro que se ha quedado dormido por ahí en algún sitio y se le ha acabado la batería del móvil, pero estamos con el nudo en el estómago. Mejor estar cerca", dijo en el streaming otra de sus amigas.

Ibai y otros 'influencers' piden que se cuide la salud mental

Por su parte, Ibai Llanos habló de una pérdida, sin mencionarle, en su último directo de Twitch: "Os agradezco mucho que os hayáis pasado hoy, porque he tenido la pérdida de un amigo muy cercano que, de hecho, tiene mi edad. Ha sido una absoluta desgracia". Después, quiso lanzar un mensaje para poner en valor la importancia que tiene cuidar la salud mental.

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

"Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da 'vergüenza' buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor", tuiteó este martes a última hora de la noche.

Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados.



Por favor os lo pido. — Sr.Cheeto (@Srcheeto) June 1, 2021

Aunque no han trascendido más detalles, los mensajes de Ibai y otros creadores de contenido apuntarían a que el fallecido podría haberse quitado la vida. "Si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados", escribió Cheeto.

Que tenga que aclarar que hablo del SUICIDIO es una muestra de lo poco presente que está el tema en nuestras vidas. — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) June 2, 2021

"Que en España cada día mueran 10 personas por causas evitables (3.600 al año, un 80% hombres) y siga sin ser una emergencia nacional, pues qué queréis que os diga. Descansa en paz, Gabriel", tuiteó Maxa Pixelskaya. "Que tenga que aclarar que hablo del suicidio es una muestra de lo poco presente que está el tema en nuestras vidas".

Quién es Gabriel Chachi

El influencer lleva en YouTube desde los 12 años con sus raps. Temporalmente, dejó la vida pública por juntarse con malas compañías, tal y como reveló él mismo, pero volvió al candelero cuando se abrió una cuenta en redes en la que se hizo popular por sus divertidos memes.

Pero en su etapa más reciente, Gabriel Chachi se ha hecho famoso por colaborar en programas de internet como Hoy no se sale, donde trabajó con Ibai Llanos; Yo, interneto, con Cheeto, Orslok y Darío Eme Hache; o Qué fuerte, tía, donde estuvo con LalaChus o Natalia, de OT 1.