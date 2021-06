Ajuntament i Generalitat exploren vies per a donar més autonomia a Benimàmet

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, s'ha reunit aquest dimecres amb el director general d'Administració Local, Antoni Such per a tractar la situació actual de l'entitat local menor de Benimàmet.

Segons ha informat el consistori, en la reunió s'ha renovat l'interés i el treball conjunt de l'Ajuntament de València i de la Generalitat Valenciana per a continuar avançant en aquesta qüestió.

Les dos administracions han reconegut la identitat de poble que té Benimàmet i també tot el treball aportat per diferents associacions i col·lectius del poble en eixe sentit. Per açò, Beamud i Such han reconegut que treballen conjuntament per a donar una solució a la situació actual.