Run for One Million, la iniciativa de Nike para salvar el planeta

No existe otro planeta como en el que vivimos, tampoco una solución perfecta a corto plazo que nos prometa que este sea eterno, pero si la necesidad de cuidarlo, mejorar la calidad de su aire y la pureza de su agua.

Comprometidos con el medioambiente

Desde la firma Nike, quien ya fabrica muchos de sus productos con textiles y materiales obtenidos a partir de objetos reciclados, tiene un compromiso firme con el medio ambiente. Bajo el lema “Run for One Million”, Nike retó a todos los Members de Nike Run Club a correr 1.000.000 km juntos para celebrar la plantación de 1.000.000 árboles.

El resultado no ha podido ser mejor. Por cada Nike Member que asumiera el reto de correr al menos 1 km, WeForest plantaría un árbol. El objetivo no era sencillo, nada más y nada menos que 1.000.000 km y gracias al esfuerzo y dedicación de todos, se han conseguido 68,132 árboles más plantados, 68,132 nuevas oportunidades verdes que ya respiran y limpian nuestro planeta, caminando hacia la neutralidad del carbono y la eliminación de residuos.

Pero el reto no termina aquí, Nike también se ha comprometido a apoyar a las comunidades locales en Brasil y Etiopía para plantar y cultivar incluso más árboles y alcanzar así una meta todavía más difícil, el viaje Move To Zero. Al final, solo un árbol en un bosque brasileño, contando con que pueda llegar a tener una vida de 30 años, elimina de media 5,2 kg de CO2 al año. Esto significa que, por lo tanto, al plantar todo un bosque, árbol a árbol, reducimos a la vez nuestras emisiones y las tuyas.

Sin duda, la demostración de que el trabajo en equipo puede lograr grandes resultados. Unir esfuerzos para apoyar causas de y para todos. Usar el deporte como vía y medio para aportar, desde la individualidad, su granito de arena para que todos juntos podamos conseguir un futuro mejor.

Y si, ahora que sabes que el running es un deporte capaz de mejorar el mundo y que Nike posee otra iniciativa todavía más ambiciosa, quizá te ha entrado el gusanillo de participar. ¿Conoces las zapatillas más especiales de la marca? En este artículo te las mostramos. Además, te proporcionamos un código promocional Nike para que puedas obtener descuentos increíbles en tus compras favoritas.

Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 "OG"

Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 "OG". Nike

Las Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 "OG" son unas deportivas que se basan en el modelo que ha cautivado a corredores de todo el mundo. Unas zapatillas de competición diseñadas para perseguir y alcanzar nuevos objetivos que ayudan a mejorar la comodidad y la transpirabilidad, ofreciendo una amortiguación con respuesta y una sujeción segura para superar cualquier marca personal en carreras de 10 kilómetros y maratones.

Disponibles en distintos colores, su placa de fibra de carbono crea una mayor reactividad que te impulsa en cada pisada. Toda una joya en el camino de cumplir nuevas metas.

Nike Air Zoom Pegasus 38

Nike Air Zoom Pegasus 38. Nike

Las ya aclamadas Nike AIr Pegasus 38 son otras de las preferidas de los corredores. Todo un todoterreno con alas que amortigua cada pisada con la misma espuma reactiva que empleaban sus predecesoras y una malla transpirable capaz de combinar comodidad y durabilidad. Todo un lujo poder despegar con ellas.

Nike Pegasus Trail 2

Nike Pegasus Trail 2. Nike

Para los amantes del aire libre y los deportes algo más relajados, están las Nike Pegasus Trail 2. Unas zapatillas con la versatilidad por bandera que podrás utilizar para tus carreras diarias así como para actividades más completas. Ofrecen durabilidad y reactividad, además de una amortiguación suave y su resistente tracción. Otro ejemplo de calidad en la que invertir.

Sin duda Nike es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Con valores firmes y férreos ha sido capaz de empujar la industria hacia un lugar más verde, sostenible y respetuoso, pero también hacia una sociedad más representativa e inclusiva. Sus prendas son por y para todos y sus objetivos, universales.