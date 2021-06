José Manuel Pérez Tornero, el nuevo presidente de RTVE, no tiene espíritu continuista. Lejos de eso, ha planteado a la prensa su intención de acometer una renovación de fondo y forma del ente público con la tranquilidad que le da contar con el respaldo del parlamento y con los seis años de margen con los que cuenta antes de que su cargo sea de nuevo puesto en cuestión.

"Hemos conseguido el apoyo de dos tercios del parlamento y por tanto planificar a seis años vista y serenar los ánimos para hacer un planteamiento estratégico", hacía ver el profesor universitario y veterano de la televisión pública.

En esa labor, Pérez Tornero no quiere que se ponga en cuestión la independencia de RTVE. "A mí no me presiona nadie", decía tajante. "Desde el principio he iniciado un diálogo cordial y público con los grupos políticos del parlamento, con el eslogan 'sugerencias sí, injerencias no'", exponía, por lo que por el momento "ningún partido" le ha "impuesto nada".

En primer lugar Tornero quiere que RTVE sea un todo, acabar con la segmentación y estanqueidad de cadenas y emisoras para hacer "un sistema de producción eficiente". Uno de los principales objetivos es garantizar una información de calidad, la acomodación al nuevo ecosistema mediático.

"Se ha roto la idea de que era imposible conseguir acuerdos. Los miembros del Consejo de administración tienen capacidad de entendimiento y están trabajando por RTVE", aseguraba Tornero, pero claro, "con las lógicas disputas y disparidades de criterios que pueda haber", y espera "que eso pueda continuar durante los próximos seis años". Es realista: "No sé si es una esperanza o solo una hipótesis o si será la realidad".

"Las televisiones públicas suelen ser objeto de disputa, pero hemos pasado de que dependieran de los gobiernos a que dependan de los parlamentos", destaca como triunfo Pérez Tornero.

El presidente y el Consejo se han centrado estas primeras semanas en lo económico y lo estructural. Los cambios de parrilla llegarán en dos fases, "de septiembre a diciembre y otra a partir de enero", y con "cambios graduales".

Entre ellos están la renovación de las caras, expertos y tertulianos de los diferentes programas, "aunque no todos", pero buscando siempre "un debate sosegado, no una polarización constante".

El presidente dijo hace no mucho que no creía en el llamado 'infoshow', programas que mezclan información y entretenimiento. Hoy dejaba claro que "el periodismo de calidad es el que contrasta y se exige a sí mismo y que no exacerba los sentimientos y las emociones. El periodismo tiene sus parámetros y sus códigos de conducta y eso no se puede perder porque es el ADN del servicio público".

Sobre su antecesora, Rosa María Mateo, administradora única provisional hasta que el Congreso se puso de acuerdo por fin para renovar la presidencia y el Consejo de RTVE, solo quiso descargarla de responsabilidad.

"La conocí muy poco después de tomar posesión. Ella me transmitió que fue muy duro gestionar una RTVE en la que no sabes si al día siguiente vas a seguir siendo administradora única. Es difícil meditar o gestionar a largo plazo. Si hay que hacer reparos no es a ella ni al equipo, sino al proceso de renovación del consejo tan tortuoso", valoraba Tornero.

Sobre las recientes críticas a la gestión de TVE con Eurovisión adelanta: "Nos vamos a tomar muy en serio Eurovisión, porque es un programa que tiene mucho éxito y nos lo vamos a tomar en serio por su vertiente europea y por su vertiente juvenil".

Tornero y el Consejo quieren impulsar una plataforma digital de exhibición de contenidos, (como las privadas Atresplayer o MiTele) que pueda llegar a tener contenidos propios.

Esa plataforma servirá en parte para paliar lo tarde que acaban algunos programas, pues quien quiera "podrá ver ahí MasterChef y quien no, podrá verlo y acostarse tarde".

En RTVE se ha intentado adelantar horarios, pero no se ha "modificado ni un ápice la costumbre de los españoles". Eso sí, adelanta que TVE va a "jugar fuerte en el prime time".

Sobre la innovación en contenidos de entretenimiento fue claro: "Tenemos que ser proactivos, que no podemos esperar a que nos vengan a vender ideas. Queremos gente joven, creadores, para tener una plataforma de creación y tener nuevos contenidos".

"No nos preocupa la audiencia, nos ocupa. Un servicio público que no tiene audiencia no tiene sentido por mucha calidad que tenga", hace ver, pero además, Tornero quiere ampliar el concepto de audiencia y medir "las zonas de oscuridad que los audímetros no miden, como consumo en plataformas, en móviles, en lugares públicos...".

Hay otros grandes dilemas en cuestión, como si los toros volverán a TVE, como pidieron partidos como el PP. "Es una recomendación del parlamento hay que atenderla y estudiarla teniendo en cuenta que hay tensiones de diverso tipo, como hasta qué punto es compatible con el horario infantil…", adelantaba.

Tornero se quejaba, tras la auditoría de cuentas de RTVE que muestra que fuew deficitaria el periodo anterior, de la falta de presupuesto. "No estamos bien dotados económicamente se mire el parámetro que se mire" y aun así, "somos muy competitivos con la televisión privada".

"Hay que hacer inversiones internacionales en programación", decía el nuevo presidente, que quiere comenzar a exportar productos y formatos de la televisión pública española. "Somos el motor de la industria del cine, de creación audiovisual, podemos generar muchas alianzas a nivel internacional, limitarnos a nuestras fronteras es condenarnos a la nada", hacía ver.

"RTVE tiene prohibido cobrar por servicios en España, pero no cobrar por servicios en el extranjero y eso es una ventana", apuntaba sobre una posible vía de financiación del ente público, que el año pasado aumentó su masa salarial y que hoy en día tiene 6.500 trabajadores.

Hay otras instituciones que a las que Tornero mira de reojo, como a las grandes plataformas internacionales (sin citar a Netflix, HBO, Amazon...). "Las cadenas públicas vamos a hacer un lobby para que las plataformas que tributan fuera de nuestro país tributen a los españoles", una cruzada que Pérez Tornero quiere elevar a otras cadenas del continente, contando formando un "conglomerado europeo" y en colaboración con la CE y el Parlamento Europeo.

Eso no quiere decir, claro, que vaya a ser una guerra abierta, de hecho, "las plataformas generan inversión a la hora de crear y queremos trabajar con ellas, porque redunda en inversión en nuestro país", matizaba el presidente.

Además, Tornero quiere que Madrid deje de ser el gran centro productor de contenidos, o al menos, que otros centros territoriales de RTVE cobren protagonismo y lo quiere hacer avanzando "en la descentralización, que puede influir incluso en el número de días de una serie que se graban en cada región".

Por último, pronto RTVE tendrá también una nueva identidad corporativa, con nuevos logos, nuevos colores, en la que hay que ir "a un cambio profundo, gradual y meditado".