L'ambaixador britànic veu "poc probable" de moment el semàfor verd per a Espanya i la Comunitat i demana paciència

Així ho ha declarat Elliot en una visita a Benidorm (Alacant), on ha recalcat que, encara que els ciutadans britànics "estan desitjant vindre a la Comunitat Valenciana" el seu govern és prudent i "no vol donar passos arrere".

Ha afegit que, donada la proximitat de la revisió de la llista de països -el pròxim dia 7- i en vista dels índexs epidemiològics d'Espanya, "és poc probable" que en aquesta actualització s'incloga a aquest estat en la llista de països en verd, però ha demanat paciència perquè això succeïsca pròximament.

Tampoc es barreja donar llum verda a la Comunitat Valenciana com a territori al marge de la resta d'Espanya perquè "no és viable", encara que Elliot reconeix "les bones xifres epidemiològiques" que presenta aquesta regió.

Per a Elliot, l'evolució favorable de la pandèmia a la Comunitat Valenciana i Benidorm "seran una basa" quan es restablisca la mobilitat sense restriccions "perquè el turisme buscarà llocs segurs".

Per la seua banda l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ja assumeix que no arribarà turisme britànic a la ciutat "fins a finals de juliol o principis d'agost". "Treballem des del màxim realisme" i, per açò, "pot haver-hi una mobilitat ordenada amb caràcter important en volums a partir dels mesos juliol-agost, agost-setembre".

L'important per a Pérez és "poder rebre al turisme britànic des del primer minut que siga possible en el volum que Benidorm necessita". Ha precisat que el pròxim serà "un estiu molt vinculat al turisme nacional, amb l'esperança de rebre britànics des de mitjan juliol".

El president d'Hosbec, Toni Mayor, també present en la trobada, ha assenyalat que l'objectiu ara és captar turisme de la Unió Europea per a aquestes setmanes immediates, ja que "tenen menys restriccions per a vindre" i aprofitar el repunt del mercat nacional.

REPUNT DEL MERCAT NACIONAL

Aquest portaveu ha assenyalat que des que es va alçar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana "s'ha experimentat un sorprenent repunt del mercat nacional". "Estem millor del que ens pensàvem que anàvem a estar", ha asseverat.

Actualment la Comunitat i Benidorm experimenten ocupacions mitjanes d'entre el 50-60 per cent entre setmana i pics de quasi el 90% els caps de setmana.

D'altra banda, Major ha insistit en la necessitat d'accelerar els plecs de condicions del programa Imserso per a aconseguir "una pilota d'oxigen a cost zero" per al sector de cara a la tardor-hivern.

"És incomprensible que a hores d'ara no tinguen el plec de condicions aprovat en el Consell de Ministres. Estem perdent mesos mentre (el govern) miren cap a un altre costat i venen molt fum", ha lamentat.