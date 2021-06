Los españoles retienen 1.586 millones de euros en pesetas y tienen 4 semanas para canjearlas: "Luego no valdrán nada"

Hace 19 años que el euro sustituyó a la peseta, pero todavía quedan monedas y billetes de la antigua unidad monetaria española por canjear por valor de, se dice pronto, 1.586 millones de euros. Según los datos del Banco de España facilitados a 20minutos, a cierre de abril de 2021 quedaban 785 millones de euros en monedas de las antiguas pesetas por canjear y 801 millones de euros en billetes de peseta por cambiar. En total, 1.586 millones de euros.

Si no lo hacen antes del próximo 30 de junio incluido, ya no podrán hacerlo. Y ojo porque, a diferencia de la creencia de que se pueden revalorizar, "el 99% de las monedas desde la época de Franco pasando a las de Juan Carlos I no van a tener ningún valor", advierte a 20minutos Jesús Vico Belmonte, presidente de la Asociación Española de Numismática Profesional (AENP).

Pesetas LA INFORMACIÓN

"Las monedas de peseta que ahora todavía se pueden cambiar por euros no tienen absolutamente ningún valor ni lo van a tener", recalca Vico Belmonte. El experto en numismática (estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda) explica que "el valor viene determinado tanto por la escasez como por la conservación, esas dos variables son las que determinan el precio".

"Y en el caso de las pesetas que se pueden canjear no son escasas, hay muchas. En cuanto a la conservación, no es la adecuada porque han estado en uso", subraya. "Pero es que aunque alguien tuviera pesetas completamente nuevas, sin uso, tampoco tendrían ningún valor porque hay muchas", agrega el presidente de la AENP.

Monedas de peseta canjeables: desde 2002

Desde el Banco de España recalcan que solo "se cambiarán las monedas que estaban en circulación el 1 de enero de 2002. También se cambiarán las monedas de 2.000 pesetas que estaban en circulación el 1 de enero de 2002 así como las monedas de colección, conmemorativas y especiales.

Imagen de archivo de monedas de pesetas. EUROPA PRESS

El Banco de España reembolsará las monedas auténticas, incluidas las deterioradas, que sean reconocidas como tales por las máquinas utilizadas a esos efectos y podrá denegar el cambio de las que hayan sufrido alguna alteración derivada de un proceso industrial o mecánico. La presentación de moneda de peseta deteriorada se realizará acorde con el procedimiento establecido para el euro.

Billetes canjeables: billetes desde la Guerra Civil

Como norma general, el Banco de España cambiará todos los billetes posteriores al año 1939. En su caso, los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de cambio tras ser analizados por los expertos del Banco de España.

Se denegará el cambio de aquellos billetes que presenten una superficie igual o inferior al 50% del billete.

Determinados billetes y monedas de peseta tienen mucho valor entre los coleccionistas. CANVA

Monedas de la época de Juan Carlos I no valen nada, las de Franco algo

"Es la ley de oferta y demanda y no hay nada de la época de Juan Carlos I que tenga valor", indica. En cambio, de la época de Franco sí puede haber "ciertas piezas que pueden tener algo de valor". Se trata en su mayoría de pruebas que nunca debían haber circulado, pero que por unos motivos u otros acabaron incorporándose al mercado.

Moneda de cinco pesetas. LA INFORMACIÓN

Esas piezas, según Vico Belmonte, podrían tener un valor de entre 20 y 50 euros de valor, ya que solo se hicieron aproximadamente una decena. "La de 100 pesetas de Franco del año 1966, que se acuñó en plata... bien, pues se volvió a acuñar en 1967, 1968 y 1969. Pues la de 1969 se acuñaron muchas menos y esas pueden valer hasta 150 euros, pero son casos concretos", indica.

Billete de 50 pesetas de la Segunda República. Rafandalucia / WIKIMEDIA COMMONS

"La típica peseta de Franco de 1946, conocida como La Rubia, la del Busto de Benlliure, puede llegar a valer 3.000 euros, pero la gran mayoría no valen nada", insiste.

¿Cómo y dónde se pueden canjear

El cambio se puede llevar a cabo en cualquiera de las quince sucursales del Banco de España repartidas por todo el territorio nacional o en la sede de Madrid (C/ Alcalá, 48), en horario de 8:30 a 14 horas.

El tipo de cambio es de 1 euro = 166,386 pesetas. No se tendrá en consideración, recalcan desde el Banco de España, aspectos como la antigüedad o el estado de los billetes y monedas de peseta.

El 45% de las monedas seguramente nunca serán entregadas

El banco emisor estimó que el 45% de las monedas en pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca será entregado al Banco de España para su canje porque permanecerá en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas internacionales.

La fecha límite prevista para que el Banco de España dejase de cambiar pesetas era el 31 de diciembre de 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus decidió ampliarlo hasta el próximo 30 de junio de 2021.