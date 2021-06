Diputación de Valladolid sorprende en Madrid Fusión con el 'Cruce de Caminos' de David Robledo y Cristóbal Muñoz

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha destacado que la Diputación acude a este foro desde 2013 con el "convencimiento" de que es el "mejor escaparate" tanto para los productos agroalimentarios de calidad como para un elenco cada vez mayor de cocineros de alto nivel, que están colocando a la provincia de Valladolid en un puesto destacado dentro de la gastronomía nacional.

"A Madrid Fusión tenemos que seguir viviendo, no solo para mostrar lo mejor de lo nuestro, sino también para seguir aprendiendo y así seguir avanzando en ofrecer una gastronomía de altísima calidad, que nos coloque en el panorama nacional e internacional", ha continuado, según recoge un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido ha señalado que solo desde la "excelencia" y desde la apuesta por la "diferencia" que supone lo autóctono, "con su necesaria mezcla de tradición y modernidad", podrán atraer un turismo de calidad, que disfrute además del resto de la oferta turística de la provincia. "Y tenemos ejemplos recientes que avalan esta afirmación", añade.

AGRADECIMIENTO A LOS PARTICIPANTES

Conrado Íscar ha tenido palabras de agradecimiento para los once restaurantes y los productores que han decidido apostar por acudir a esta cita de Madrid Fusión "tan complicada", "tan distinta" a las anteriores, y no solo en fecha. "Por ejemplo, aunque sí se han podido realizar las elaboraciones cara al público, no ha sido posible realizar degustaciones, salvo un número muy limitado en dosis precintadas. Por eso, el agradecimiento es aún mayor a todos los participantes", ha explicado.

La ponencia desarrollada en la Sala Polivalente ha sido el colofón a una serie de demostraciones de cocina en vivo que se han ido desarrollando en el expositor de Alimentos de Valladolid durante los tres días del certamen. Así, el lunes participaron los restaurantes Don Bacalao, Llantén y Maryobeli. El martes 2 fue el turno de los Restaurantes Los Zagales, Suite 22, y Mélida Wines.

En cuanto a productores, el lunes hubo una demostración de la marca de garantía espárragos de Tudela de Duero, en colaboración con el restaurante Suite 22, y el martes fue el turno de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, en colaboración con el restaurante Los Zagales.

A lo largo de los tres días del certamen han participado un total de once restaurantes de la capital y de la provincia, todos ellos incluidos en la marca Alimentos de Valladolid y, al mismo tiempo, todos con importantes premios y reconocimientos que avalan su trayectoria.

Asimismo, todas las elaboraciones realizadas han tenido como protagonistas a productos que forman parte de Alimentos de Valladolid.

ÚLTIMA JORNADA

En concreto, en esta última jornada, las demostraciones comenzaron a la una de la tarde con el Cardo con pesto rojo y yema curada, plato elaborado por el Bodegón El Ciervo, de Cabezón de Pisuerga, y maridado con vinos de la D.O. Cigales, un maridaje que dirigirá Raúl Escudero, gerente de la Denominación.

Tras él, tres de los establecimientos que ganaron premios en la pasada edición del Concurso Provincial de Pinchos han realizado sus pinchos ganadores, en una actuación realizada en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid, que ha estado representada por su presidenta, María José Hernández.

En concreto, se han ofrecido el mejor pincho de la provincia, Victoria Cres, realizado por el Restaurante La Dama de la Motilla, de Fuensaldaña; el premio al mejor pincho elaborado con productos de Alimentos de Valladolid, Zamoranchino, del Restaurante La Malquerida, de Valladolid; y el premio al mejor postre, el Turrón Cítrico del Restaurante Buena Brasa, de Zaratán.

La jornada se ha completado, tras la ponencia en la Sala Polivalente, con la presentación de Valadar, el dulce de Valladolid, elaborado en colaboración con la Asociación de Confiteros de Valladolid, acto que ha contado también con la presencia del presidente de la Asociación, Rafael Mesonero, concluye el comunicado.