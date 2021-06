La Generalitat invertirà 658 milions per a millorar les infraestructures sanitàries i tindre 1.206 llits més

Així ho ha assenyalat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, en roda de premsa per a presentar aquest pla, denominat Crèixer+, que va començar a dissenyar-se però que va quedar "a l'oblit" per la pandèmia, i que ara es rellança per a reformar una superfície total de 351.783 metres quadrats i sumar 1.206 llits i 48 nous quiròfans.

Barceló ha destacat que d'aquesta manera es disposarà d'un sistema per a actuar amb "solidesa" en èpoques normals i en situacions d'emergència. Per a açò, es realitzaran 96 actuacions -58 en centres d'atenció primària i 38 en hospitals-, quasi quatre vegades més que la inversió del període 2012-15. "I és només el principi", ha afirmat Barceló.

Del total, es destinaran 512 milions a l'atenció hospitalària amb l'objectiu d'augmentar el nombre de llits d'aguts, ampliar la capacitat assistencial dels hospitals de gestió pública així com el nombre de quiròfans. A més, es preveu invertir 146 milions en atenció primària, "nucli del sistema sanitari", ha dit. "És necessari reestructurar-la i aprofitar la crisi viscuda com una oportunitat", ha destacat.

Per la seua banda, Puig ha assegurat que l'objectiu "fonamental i irrenunciable" és garantir una "salut pública de qualitat, universal i gratuïta, perquè les valencianes al marge de la seua condició social o realitat econòmica, tinguen garantida una sanitat de màxima qualitat".

Per a açò, ha destacat que el sistema s'assenta sobre tres pilars: el personal sanitari, les infraestructures, i la tecnologia i ha recalcat la necessitat d'augmentar l'eficiència de la despesa i de prioritzar les inversions que es duran a terme amb fons europeus

Així mateix, el nou pla contempla els actuals canvis demogràfics i l'envelliment de la societat amb més malalties relacionades amb la demència i altres discapacitats que requereixen atenció específica. Per açò, es contemplen actuacions en hospitals d'assistència de crònics i de llarga estada.

El pla també donarà resposta a la necessitat de previndre, detectar i acompanyar a les persones amb problemes de salut mental en atenció primària i hospitalària.

Barceló ha subratllat que les infraestructures sanitàries "han de ser un poc més que centres per a atendre. Han de ser espais dignes en els quals els professionals puguen fer la seua tasca i els espais siguen més humans per a sentir la calidesa amb la qual la sanitat cuida de nosaltres", ha destacat. "Quan la crisi sanitària acabe, la sanitat pública seguirà ací, amb els braços oberts, amb la força de les persones i els seus mètodes", ha postil·lat.

Del total d'actuacions, 34 es duran a terme en la província d'Alacant, amb una inversió de 224,7 milions d'euros, és a dir el 37% de la inversió total; 22 a Castelló, amb 73,3 milions d'euros, la qual cosa suposa el 12% de la inversió; i 40 actuacions en la província de València, que comptaran amb 340,3 milions d'euros, és a dir el 51% de la inversió del pla.

ACTUACIONS

Així, les actuacions previstes en la província de Castelló inclou l'ampliació de l'Hospital de Vinaròs, un Heliport al de Vinaròs, les urgències, l'ampliació i una cirurgia major ambulatoria nova en l'Hospital General Castelló, així com un hospital de dia oncològic en el Provincial Castelló, la reforma i ampliació del de la Magdalena i s'ampliarà i construirà noves UCI en Hospital La Plana.

Així mateix, es reformarà el de Nules, s'ampliaran el centre de salut de Benicarló, Moncofa i La Vall d'Uixó, i l'Auxiliar Montanejos i es construirà el Centre Sanitari Forcall, el Vinaròs II, l'Auxiliar de Vilafamés, el d'Orpesa, el de Raval, mentre que l'auxiliar de la Constitució, el Vila-real IV i l'auxiliar de Borriana tindran noves instal·lacions.

En la província d'Alacant s'ampliarà i es reformarà pediatria i neonatologia de l'Hospital Alcoi, s'ampliarà el de la Marina Baixa, s'ampliarà la zona d'hospitalització i les consultes externesd'Elda, es reforma d'urgències i es crearà un hospital de dia oncològic en el Sant Joan.

De la mateixa manera, l'Hospital General es reformarà i ampliarà, comptarà amb urgències noves i tindrà un heliport i es crearà l'Institut d'Investigació Isabial. A Elx s'ampliarà el bloc quirúrgic i s'ampliarà l'hospital d'Oriola i Torrevella.

Respecte als centres de salut, es construirà un a Pedreguer, a Benidorm-Racó de l'Oix, l'auxiliar Elda-Verge del Cap, Sant Joan d'Alacant, Alacant-Garbinet, Alacant-Condomina, Alacant-PAU 2, Elx-Sant, Elx-Altabix-Trabalón, i l'auxiliar de Redován.

A més, s'ampliaran, reformaran o adaptaran els de La Bassa Alcoi, Onil, Castalla, Petrer II , la direcció territorial d'Alacant-C/ Sant Fernando, CSI Alacant-Sta Faç/Girona, Coix, Algorfa i Torrevella.

Finalment, en la província de València es procedirà a la reforma i ampliació de l'Hospital de Sagunt i a construir un edifici administratiu, ampliar el bloc quirúrgic i urgències i millorar la la eficiència energètica de l'Arnau de Vilanova.

Es procedirà a l'ampliació del Clínic i se li dotarà d'un Gamma knife; el Militar serà un HACLE i salut mental, s'ampliarà el General de València, es continará amb la construcció del de Campanar-Ernest Lluch, es reforma i amplia el Doctor Peset, Requena, la Ribera i Xàtiva que contrará a més amb un hospital de dia oncològic, i es construirà un hospital d'Ontinyent.

A més, s'ampliarà o reformaran els centres de salut de Puçol, Rafelbunyol, Burjassot, Almàssera, Bunyol, Tres Forques, CSI Alaquàs, Catarroja, Montserrat, Algemesí, Sueca i Bocairent i es contruirán en Riba-roja, Montcada, Campanar-Ernest Lluch iEmergències Campanar-Ernest Lluch auxiliar València-C/Xile, Malilla, Torrent III, Beniparrell, Espai Sanitari Gandia-Roís Corella, Gandia, Oliva II-Sant Francesc, Xàtiva II i l'Aux Quatretonda.