Salvada por el 'coach' gratuito del Ayuntamiento: "Estaba perdida y me ayudaron a saber dónde ir"

Sara arrancó el 2020 "perdida". La frustración de cumplir 27 años sin empleo la arrastraba desde hacía un par de meses, pero la llegada del Covid acabó por desbordarla. "Llega a una edad en la que debería tener un trabajo fijo y una carrera enfocada". No era su caso. Tampoco el de sus amigos quienes también empezaron a perder sus puestos, cuenta la joven a este medio. Una amiga suya buscó salida a su situación y dio con la clave: un programa de coach gratuito que acababa de empezar a impartir el Ayuntamiento a jóvenes de entre 16 y 35 años que necesitasen apoyo psicológico a raíz de la pandemia.

"Yo no me podía permitir pagar 90 euros la sesión y esto estaba subvencionado al 100%, así que, decidí probarlo". Sara mandó su solicitud en junio pero ya había una larga lista de espera. Ya en noviembre le llamaron. Era Susana, la coach que lideró el proyecto piloto en solitario. Comenzó con seis usuarios en mayo y acabó cuadruplicando el número al inicio del verano. Sara y Susana trabajaron juntas durante tres meses. "Yo tenía miedo al trabajo porque en mi primer empleo me hicieron 'mobbing' y me crearon un trauma". Así arrancó su primera sesión que más tarde interrumpió "por el miedo que me entró". Al cabo de varias semanas decidió reintenatarlo.

"A través del programa me fueron enseñando mis potenciales, a lo que podía llegar y a lo que no. Susana vio el miedo en mí, me decía que toda mi vida estaba influenciada por ese pánico que me paralizaba y me enseñó a enfrentarme a este. Ahora ya no tengo miedo, ni a buscar trabajo ni a perder oportunidades, porque he transformado mi elemento de debilidad en fortaleza", revela orgullosa esta joven que se presta a contar su historia para ayudar a otros. Ahora trabaja como autónoma en Barcelona. "El coaching me ayudó a saber dónde quería llegar", cuenta por teléfono.

Lo que empezó siendo un proyecto municipal piloto, una bocanada de aire en tiempos de pandemia, acabó por descubrir una nueva realidad a los servicios sociales: "Los jóvenes son los que más alimento social necesitan, los que peor lo estaban pasando", explica Susana quien se encontraba "desbordada" de llamadas. "Aún hay medio de centenar de jóvenes en lista de espera". Así surgió la idea -o más bien necesidad- de hacer permanente el servicio extraordinario. Según avanza 20minutos, esta semana arranca el nuevo servicio de psicología y coaching, de carácter totalmente gratuito, dirigido a jóvenes madrileños con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.

El equipo estará formado por cuatro psicólogos, entre los que se encontrará un especialista en coaching. Todos deberán tener, como mínimo, una experiencia de tres años en la intervención con jóvenes. Este servicio sustituye al plan piloto de Susana y hace fijo un servicio "que debía mantenerse", cuenta la experta. Las nuevas sesiones se realizarán desde los centros juveniles y las sedes de los programas juveniles QuédaT.com con el objetivo de vencer las resistencias que el propio servicio produce para la intervención en un centro de salud.

"El nuevo servicio busca contribuir al adecuado desarrollo y crecimiento personal de los adolescentes y jóvenes del municipio de Madrid, facilitando y promoviendo su socialización, relaciones interpersonales, crecimiento y ajustes personales de autoconcepto, autoestima, autocontrol...", explican desde el área que dirige Pepe Aniorte. También busca "mejorar los canales de derivación de los jóvenes a los servicios de salud cuando se requiera y estrechar la colaboración con los demás programas dirigidos a la población joven de Madrid".

Para eso trabajarán en la línea de las sesiones que ha ido recibiendo Sara: en las fortalezas y áreas de mejora personales, objetivos personales y profesionales, autoestima y confianza, habilidades sociales y acompañamiento, la auto responsabilidad y acciones para conseguir objetivos concretos. Y es que, en lugar de jóvenes "con problemas paternofiliales" lo que fue encontrándose Susana en sus sesiones eran perfiles de jóvenes "con buena carrera profesional que ya se han incorporado al mercado laboral y que necesitan una guía para afrontar sus miedos".

"Los datos de nuestro Diagnóstico Social demuestran que la pandemia y las restricciones han pasado factura psicológica, sobre todo, a los jóvenes. Se les ha señalado a todos, como colectivo, cada vez que salían imágenes de un botellón, sin tener en cuenta lo que estaba suponiendo en las vidas de muchos de ellos y para los que cumplían con las restricciones como el resto de la población", señala el delegado Pepe Aniorte. Con este programa, "nos comprometemos con la salud mental de los jóvenes, un compromiso que ahora es más importante que nunca, pero que se mantendrá en el tiempo porque sabemos que es un asunto fundamental en su desarrollo".

¿Qué actividades me ofrecen?

El nuevo servicio incluye talleres preventivos en grupo y, a petición personal, se dará sesiones individuales. En caso de que el experto diagnostique un trastorno grave de salud, se le derivaría a otros recursos sanitarios convenientes.

¿Dónde puedo apuntarme?

Para poder ser atendido es necesario solicitar cita previa a la dirección de correo: coordinacion.psicologia.centrosjuveniles.ayto.m@samu.es. Es completamente anónimo.

¿Qué requsisitos debo cumplir?

Debe estar empadronado en el municipio de Madrid y tener una edad comprendida entre los 14 y 30 años y ser usuario de los centros juveniles. Más información.

Si no lo cumplo, ¿qué otras opciones tengo?

Este programa está enfocado únicamente a los centros juveniles. Si usted tiene menos de 14 y más de 30 años, debe acudir a la Sanidad Pública, tal y como indican desde Servicios Sociales del Ayuntamiento.