Rafael Rubio demana a l'Ajuntament de València la seua reincorporació com a funcionari després del seu ingrés a la presó

Rubio ha reclamat el seu reingrés com a funcionari en el consistori valencià per a no perdre la plaça, segons publica el periòdic Levante-EMV. Rafael Rubio és titular d'una plaça de geògraf en aquesta administració local de la qual ha estat absent durant el temps que ha ocupat altres càrrecs, també en Les Corts com a parlamentari del PSPV, i ha tingut responsabilitats com a assessor de responsables públics.

L'exsubdelegat del Govern a València ha formalitzat ja davant l'Ajuntament de València la sol·licitud per a reincorporar-se a la seua plaça de funcionari, han indicat les mateixes fonts, que han apuntat que el seu reingrés ha quedat en suspens mentre s'espera a la decisió que adopten els servicis jurídics del consistori, als qui s'ha traslladat la petició, que hauran d'estudiar.

Segons la informació de Levante-EMV, la petició de l'exsubdelegat ha portat als servicis jurídics municipals a elaborar un informe en el qual se suggereix "deixar en situació de suspensió de funcions" la seua sol·licitud "mentre s'estenga l'estat de presó provisional". Així mateix, indica que la proposta de resolució passarà divendres que ve per la Junta de Govern Local del consistori.

Una vegada Rubio quede en llibertat, el reingrés com a geògraf -en l'Oficina Tècnica de la Devesa-Albufera- haurà de produir-se "a partir de l'endemà a la finalització de la presó provisional en la qual es troba en l'actualitat o de qualsevol altra mesura decretada per l'autoritat judicial que li impedisca l'exercici de les seues funcions com a funcionari", d'acord amb la mateixa informació.

Igualment, apunta que es dóna la circumstància que mentre estiga en suspens provisional, Rafael Rubio podrà cobrar "retribucions bàsiques" i prestacions familiars per fills a càrrec.

PRESUMPTA CORRUPCIÓ URBANÍSTICA

Rubio va ser detingut el passat 13 de maig al costat d'altres 13 persones, entre elles l'exvicealcalde de València amb el PP, Alfonso Grau, dins del cas que investiga una presumpta trama de corrupció urbanística.

L'exsubdelegat es troba també immers en la causa dels 'zombies' en Imelsa i Ciegsa. El Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha obert recentment juí oral contra ell i contra l'expresident de la Diputació i del PP de la província de València Alfonso Rus, i altres 24 persones per aquest cas.

Es tracta de les peces B i F del conegut com a cas Imelsa, en les quals s'ha investigat contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.