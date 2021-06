El nou contracte de neteja i recollida de fems de València preveu una despesa de 1.325 milions en 15 anys

El servei municipal de recollida de fems i neteja dels carrers de València s'incrementarà en els pròxims 15 anys amb el nou contracte, pendent de redacció i la quantia de despesa de la qual té previst aprovar la Junta de Govern Local d'aquest divendres. De la mateixa duració que l'actual, el document proposat entrarà en vigor en 2022 i tindrà un import total de 1.325 milions d'euros, segons ha anunciat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Aquest augment dels recursos econòmics, d'aproximadament el 17%, es traduirà en un increment progressiu de la partida dels comptes municipals destinada a recollida de residus dels contenidors i a neteja de l'espai públic. Així, si en 2021 el pressupost anual és de 75 milions d'euros, la previsió és que en 2022 siga de 80 milions, en 2023 de 85 milions i a partir de 2024 siga de 89-90 milions d'euros.

"Aquesta quantitat total ens permetrà millorar els serveis de neteja i recollida, implementar de manera definitiva, ja a la fi d'enguany, la recollida orgànica per al 30% de veïns que encara no la tenen i també aplicar polítiques de reducció en la producció de residus i de conscienciació, perquè el contracte té una part important d'educació ambiental (com la té ara) i l'augmentarem", ha detallat Campillo.

El servei preveu un increment de la despesa en aquest contracte de 19 euros per habitant i any, de manera que es passarà dels 93 euros que es gasten actualment fins als 112 euros futurs per persona/any.

Anualitats i característiques del nou servei

Dels 80 milions d'euros previstos en el nou contracte per a 2022, 42 milions correspondran a neteja viària, i 37,9 milions a la recollida de residus. En 2023, quan es preveu un pressupost anual de 85 milions d'euros, 44,68 milions d'euros seran per a neteja urbana i 40,32 milions per a recollida de residus. De 2024 a 2026, es calcula una despesa anual de 90 milions d'euros, dels quals 47,28 milions seran per a neteja i 42,72 milions per a recollida de residus.

De 2027 a 2036, any en què finalitzaria el contracte, es preveu un cost de 89 milions d'euros, dels quals 46,28 milions seran per a la partida de neteja i 42,72 milions per a recollida de residus. Una vegada aprovat l'increment pressupostari en la Junta de Govern, començaran els tràmits per a la licitació del nou contracte.

Reivindicació veïnal

La neteja dels carrers i la recollida de residus han sigut històricament dos dels principals motius de queixa per part de veïns i entitats de nombrosos barris de València. Sense anar més lluny, en l'últim Infobaròmetre municipal de març de 2021, dedicat a l'Urbanisme, figura com a tercer aspecte més demandant en el conjunt de la ciutat l'augment de la neteja i desinfecció (11,2%), i en sisena posició (4,2%) la millora en la gestió de residus.

No obstant això, la millora pressupostària en neteja viària dels últims anys s'ha traduït en un aprovat com a nota mitjana (6,5), encara que quan es pregunta pel barri concret de residència baixa fins al 6,2, segons recull el document estadístic de l'Ajuntament de València.