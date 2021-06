Cvirus.- Oltra sobre la petició d'Aerte: "Hi ha espai per a anar avançant i quan es puga fer, es farà"

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans en ser preguntada, després de la presentació de la imatge del Sistema Públic de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana, per la petició de l'entitat, que ha criticat el manteniment dels protocol malgrat ser la regió d'Europa amb menys incidència de covid i que això no es reflectisca en un canvi de la normativa cap a la normalitat quan "els professionals i les famílies estan esgotats".

"Açò anirà en funció del que diguen les autoritats sanitàries. El contacte no és que no es done en les residències, és que no s'ha de donar en la població general tampoc", ha dit, igual que s'ha de seguir amb les mascaretes.

"En el moment en què les autoritats i experts sanitaris diguen que el contacte físic ja no és perillós, llavors la població general i també en les residències podrem canviar aquests hàbits de privació sensorial als quals tots estem sotmesos, perquè a tots ens ha tocat la distància i això també afecta a tots emocionalment".

En tot cas, ha admès que la situació és les residències és "abismalment millor que fa mesos", amb moltes setmanes ja sense registrar-se morts per covid, per la qual cosa creu que hi ha "espai per a anar avançant en aquesta línia, segons avança també la vacunació massiva per a ser optimistes i quan es puga fer, es farà", ha conclòs.

Preguntada per si també es reduirien les quarantenes, com sol·licita Aerte, Oltra sosté que és "una cosa anecdòtica perquè no hi ha aïllament amb els vacunats, això pot afectar a un cas puntual on no estiga la pauta completa en el seu conjunt, però és anecdòtic".

En aquest cas, la patronal creu no està justificada la reserva de places lliures per a possibles aïllaments i que tampoc ha de mantindre's l'obligació de fer aïllament de deu dies a persones vacunades que ingressen en un centre si no té un 95% de vacunació ni impedir els ingressos en centres, encara que hi haja algun cas positiu ja que aquestes situacions estan controlades.