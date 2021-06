El festival 'Fresca!' ompli l'estiu d'Alacant amb arts escèniques "de qualitat i forta presència femenina"

El conseller, que ha estat acompanyat per la coordinadora de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha insistit que des de la seua àrea se segueix avançant per a dotar i enriquir de programació cultural a Alacant durant l'estiu, un període en el qual ha considerat que és "important" tindre una programació "estable".

"La nostra aposta per i per a Alacant és clara. Hem augmentat la presencial cultural, com en el Teatre Arniches o en la UA", ha explicat Vicent Marzà. En concret, Fresca! se celebrarà des del 17 agost fins al 25 d'agost en el recinte Moll 12, en el port d'Alacant i comptarà amb nou sessions, entre les quals hi haurà tres especials per a les famílies sota el nom 'Frescoreta!'.

La celebració d'aquest espectacle serà per a Marzà una "finestra" a la cultura de "qualitat", "atrevida", "transgressora" i "renovadora" que aportarà saba nova a la ciutat. Aquest festival tindrà una important posada en escena femenina ja que, com ha explicat Alicia Garijo, també es pretén "derrocar determinats murs" i reivindicar "el dret a ser unes fresques".

"Creiem que la cultura ha d'entretindre però també fer reflexionar i derrocar determinats murs. En aquest cas, volem reivindicar el dret a ser unes fresques sense que existisquen dobles lectures o roïnes intencions", ha postil·lat.

AIRE LLIURE

Aquest festival, que es realitzarà a l'aire lliure, comptarà amb la participació de diverses companyies valencianes, estatals i internacionals. Per exemple, Alicia Garijo ha destacat la companyia valenciana Maduixa, qui donarà el tret d'eixida a l'esdeveniment, amb l'espectacle de dansa 'Mulïer' premiat amb quatre guardons en els Premis Arts Escèniques Valencianes en 2018.

Així mateix, també el públic que assistisca podrà gaudir del teatre de la companyia La Tal amb l'espectacle 'Carilló' (18 d'agost), de la companyia Bucraá Circus i la seua actuació en 'El Gran Final' (20 d'agost) o de la companyia alemanya Familie Flöz i el seu 'Hotel Paradiso' (23 d'agost).

A més de teatre, també hi haurà diverses actuacions de dansa com la companyia La Veronal i la seua funció 'Sonoma' (19 d'agost); i la companyia de dansa i flamenc de Manuel Liñan, Premi Nacional de Dansa 2017, amb 'Viva!' (21 d'agost). També hi haurà actuacions del circ, en les quals destaquen les companyies internacionals de Gandini Juggling (el Regne Unit) i Faltan 7, composta per membres d'Irlanda, Israel, Itàlia i Espanya.

Finalment, la venda d'entrades per a 'Fresca!' es realitzarà pròximament a través de la pàgina web del festival,